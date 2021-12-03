凯莉·亨弗里斯：“不要给运动员设置极限”

“2010年，当时人们认为我还没有具备夺冠的实力，但是我夺冠了；2014年，人们告诉我从未有人卫冕成功，你可能也无法卫冕，我做到了；那之后，人们又说女子运动员的能力和实力无法在四人雪车项目上贡献力量，我又做到了。所以，不要给运动员设置极限。”

如果没有凯莉·亨弗里斯的话，女子雪车不会有今天的这番景象。生于加拿大、从2019年开始代表美国参赛的亨弗里斯在16年运动生涯中多次通过自己的表现改写雪车运动的历史。与此同时，她也是一位女子雪车的积极倡导者。

新赛季开始前，Olympics.com对亨弗里斯进行了一次专访。她和我们分享了运动生涯中为了保住顶尖水准自己所作出的改变，以及她为女子雪车不断发展，所做出的努力。

改写雪车历史

毫不夸张的讲，凯莉·亨弗里斯改写了雪车的历史。生涯多次刷新纪录的她目前已经36岁，但是在她身上，人们看不到她将在短期内退役的迹象。

首先，亨弗里斯在2010年温哥华冬奥会上和搭档希瑟·莫伊斯一起成为冬奥会历史上首对女子雪车冠军。当时，仅仅转成雪车舵手四年的她最终夺冠，着实爆出了冷门。

对此她解释道：“当时大家都在说‘培养一位优秀的雪车运动员需要8-10年的时间。你刚练四年，经验尚浅。‘时我就是无名之辈，我告诉自己’尽最大努力，开心就好’。而我也是这么做的，最终就取得了那样的结果。”

当时也许还有人认为，在主场赢得奥运冠军可能会比在其它国家举办的冬奥会上夺冠更容易一些。所以，温哥华冬奥会之后，亨弗里斯面临的挑战就是向世界证明，自己的冠军并非偶然。当她在2014年索契冬奥会上蝉联冠军时，她和莫伊斯一起成为冬奥会雪车历史上成功卫冕的第一人。亨弗里斯用成绩打脸质疑者。

2018年平昌冬奥会上，亨弗里斯再次创造历史，和菲莉西亚·乔治合力摘得铜牌后成为冬奥会历史上最成功的女子雪车运动员。

2021年阿尔滕贝格雪车世锦赛上收获生涯第四枚世锦赛女子双人雪车金牌后，亨弗里斯刷新了世锦赛夺冠纪录。此前她曾经于2012、2013、2020年夺得过世界冠军头衔。亨弗里斯将如此辉煌成绩归功于专注，她表示：“在注重细节，力求完美上花费的精力很重要。”

如今跟随美国队训练的亨弗里斯在2021年还赢得了第一个单人雪车冠军，在距离北京冬奥会还有一年的关键时刻，如此成绩无疑会让她信心倍增。

“了解到女子选手有机会赢得更多奖牌是非常好的事，在此基础上，冬奥历史上第一枚（单人雪车）奖牌只是锦上添花的事。为了能够参加两个项目的比赛，我付出了很多努力。”

为保持顶尖水准而转变心态

亨弗里斯取得的成功都是源自她的努力训练和乐于根据新状况调整自己状态以保持顶尖水准的心态。

她的第一次真正意义上改变出现在2002年，当时她的角色是刹车手角色，以替补身份参加了2006年都灵冬奥会。替补的滋味对于梦想参加冬奥会的运动员而言是一种折磨。因此，为了不再作壁上观，她下定决心要改变。

“我意识到要对自己的运动生涯有更多的掌控才行，所以当时我决定从刹车手转变成舵手。”四年后，她就首次登上了冬奥会的最高领奖天。

第一次品尝奥运夺冠的滋味后，亨弗里斯承认在2011年结束前，她心中有一些自满。比赛和竞争对手们的表现很快让她虚下心来。

亨弗里斯回忆道：“2011年时的我还活在2010年里，当时我觉得我只要坚持就能继续变得更强、更好。但是我很快意识到自己过了巅峰，开始走下坡路了。”期间，亨弗里斯经历了冠军荒，一直到2012年她才再次登上最高领奖台。“当时我意识到如果要想重返巅峰，我需要作出改变，要忘掉过去的成绩，无论成绩是好是坏。之后的每个赛季里，我都始终坚持着这样的想法。”

在如此漫长的运动生涯当中，亨弗里斯不可避免的要进行一些重大变更。更换搭档，让她学会了如何调整沟通方式，能够让坐在她身后的搭档完美接受。

她表示：“我觉得和不同的人共事的过程中，我学会了沟通、信任和尊重。我学会了领导一个团队，以及在特定时间当中应该做什么。”

待人处事上的能力提升无疑也是她多年始终保持高水准的助力。即使身边共事的人变了又变。

凯莉·亨弗里斯在2018年平昌冬奥会上和队友乔治摘得女子双人雪车铜牌 照片出自： 2018 Getty Images

改变女子雪车的地位

亨弗里斯始终专注于不断进步，享受这改变自己从事运动现状的过程。她的主要任务之一就是让更多的女性参与到雪车运动中来。

她表示：“我刚开始接触雪车的时候，女子选手和男子选手的赛道是不同的，我们的比赛奖金也是不一样的。当时人们认为女运动员的速度不够快，我们的能力还不足以驾驭雪车。看到我从事的运动当中，男子和女子项目安排截然不同，而我们无法获得和男子相同的竞赛项目安排仅仅因为‘我们不够好’，这让我感到很气愤。”

这种不公平是促使亨弗里斯多次给国际雪车雪橇联合会主席伊沃·费里亚尼打电话，说服他要推动雪车运动性别平等的原因。她的坚持收到了回报，最终，女子运动员被允许参加男子四人雪车项目。最终，她也加入了一支由三位男运动员和她自己组成的四人雪车队。

“我意识到，唯一能够让我赢得男子运动员尊重、向他们证明女子选手同样非常更厉害的方法就是加入到他们当中去。我希望证明我们在男子赛道上同样可以驾驶的很好，我们也可以一周两赛，和男选手一样。”

而这对于亨弗里斯而言依然是不够的。几年后，她组建了一支全部由女选手组成的四人雪车队，参加男子四人雪车项目的争夺。

“当时我们车队每位选手的体重都比其他男子车队选手体重轻30-40公斤。所以我们的雪车速度无法达到男子车队雪车的速度，同时体重不足也让我们无法夺得更大的加速度。比赛中我们确实也击败了一些男子车队，每次做到这一点时，我们都会开心庆祝。”

2018年平昌冬奥会后，IBSF宣布在2022年北京冬奥会上加入新的女子雪车项目——单人雪车。这对于亨弗里斯以及所有女子雪车运动员而言无疑是一场胜利。

“虽然不是当时我自己最希望加入的女子四人雪车项目，但是这也是女子雪车第二个竞赛项目，让我们能够挑战自己，赢得更多奖牌。”

“我希望看到的是男子、女子选手竞赛项目相同，各三项。这是我最希望看到的场景。”

在等待这份平衡到来的过程中，亨弗里斯将再次参加本赛季雪车世界杯的争夺，之后在2022年北京冬奥会的赛道上力争续写自己的奥运辉煌。

她将再一次挑战改变这项运动的历史。