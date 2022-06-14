汪顺：目标大满贯，平常心面对

2020年东京奥运会男子200米个人混合泳比赛中，中国选手汪顺的夺冠算得上是一个冷门。

该项目上，和汪顺同场竞技的高手包括2019年世锦赛该项目冠军、主场作战的濑户大野、已经斩获400米个人混合泳金牌的美国名将蔡斯·卡利什以及当年世界最好成绩创造者迈克尔·安德鲁，征战五届奥运会的匈牙利名将拉兹洛·切赫等等。

预赛中不温不火的汪顺在半决赛中以1分56秒22的成绩排在所有选手当中的第一位，成功吸引到了外界的关注。

参加过2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会，并在巴西收获200米个人混合泳铜牌的汪顺已经积累了足够的奥运比赛经验，他知道如何将自己的状态保持下去，即使东京奥运会游泳决赛改在上午进行。

最终的决赛中，汪顺在仰泳比赛中位列第三，蝶泳反超至第一后在蛙泳后上再度位居次席。最终，他凭借全场最快的自由泳完成了超越，以1分55秒00的成绩第一个触壁，这个成绩也刷新了该项目的亚洲纪录。

看到自己的成绩感到有些不可思议的汪顺在缓过神来之后高举双拳拍打水面的激情庆祝方式给观众留下了深刻的印象。在他的荣誉簿中，终于写下了奥运冠军这一笔。

东京奥运会后，在全运会上参加6个项目6次夺冠的汪顺以16枚全运会金牌的成绩傲视群雄，成为当今中国泳坛的新“一哥”。

中国游泳队于上周公布了本届世锦赛的参赛名单，其中28岁的汪顺已经成为队内年龄最大的选手。

在动身前往布达佩斯之前刚刚拿到北京体育大学研究生文凭的汪顺在接受中央电视台的采访时表示自己之前出现了一些膝伤和肩伤，但是一直在有条不紊的坚持训练。

谈到自己第六次参加世锦赛的目标时，汪顺并没有喊出夺冠的字眼，而是低调的表示：“我希望能够把所练到的东西发挥出来，争取好成绩。”

汪顺在2020年东京奥运会上夺得男子200米个人混合泳金牌 照片出自： 2021 Getty Images

虽然他嘴上不说，但是长池世锦赛的金牌是他实现200米个人混合大满贯成就方面唯一或缺的荣誉，因此本次布达佩斯之旅他定将全力出击。

回首汪顺的运动生涯，在男子200米个人混合泳项目上，他在2016年和2018年蝉联短池世锦赛冠军，2018年摘得亚运会金牌，去年登上了东京奥运会的最高领奖台，该项目全国冠军他也已经多次斩获。但是在长池世锦赛上，他始终未能登顶，最好成绩是2015年和2017年的铜牌。

奥运夺冠后，心态更加成熟，信心更强的汪顺很有机会在布达佩斯抵达生涯新的里程碑。谈到大满贯目标时汪顺只是轻描淡写的说道：“大满贯是每一个运动员的目标和梦想，但当这个目标真的在眼前的时候，我想还是要放平心态，平常心去面对。”

本届世锦赛是中国游泳队备战2024年巴黎奥运会的第一场测试，身为队内的“老大哥”，他希望自己能够起到表率作用，带领年轻的队友们在赛场上争取好成绩。

2024年巴黎奥运会举办之时，汪顺将年满30岁。对于而立之年在奥运赛场上继续冲击佳绩，汪顺很有动力。在接受《Madame Figaro世界》杂志采访时，汪顺表示：“乒乓球队的马龙、田径运动的刘虹与苏炳添，他（她）们都是30岁之后还在运动场上拼搏的人，也是我的榜样和标杆。现在在泳队里，我也是‘哥哥’了，如果可以的话，自然会尽一切可能的去帮助年轻的队员，分享一些我在比赛上的经验和技术，我也希望把我的所学能够继续回馈社会。”

6岁开始游泳，笑称大半生都在泳池中度过的汪顺能否在本届世锦赛上实现大满贯梦想，我们拭目以待。