中国游泳队公布2022年世锦赛参赛名单

时隔5年，国际泳联世锦赛再次在布达佩斯举行。在此次公布的中国游泳队45人世锦赛参赛名单当中包括男子运动运22人，女子运动员23人。张雨霏、汪顺、徐嘉余、闫子贝、杨浚瑄、李冰洁、汤慕涵等东京奥运会奖牌获得者悉数在列。曾经在2019年世锦赛上斩获女子10公里公开水域冠军的辛鑫也名列其中。

参加此次布达佩斯世锦赛的男子选手当中有9人拥有东京奥运会经历，女子选手当中则有12人参加了去年东京奥运会的争夺。另外男选手杨金潼和两位女选手张可、朱嘉铭参加了2019年光州世锦赛。

这份名单当中首次参加国际大赛的选手数量达到10人。

张雨霏在2020年东京奥运会上庆祝夺得女子200米蝶泳冠军 照片出自： 2021 Getty Images

2020年东京奥运会上斩获2金2银的张雨霏已经成为当下中国游泳队的“门面”。今年4月上海游泳队举行的队内世锦赛模拟赛中，她在100米蝶泳项目上游出了56秒49和56秒56的成绩，两个成绩在今年该项目的成绩榜上名列前茅。在这个项目上，东京奥运会冠军麦克尼尔此前已经确定不会参加本届世锦赛个人项目的争夺，因此张雨霏有很大机会加冕世锦赛桂冠。200米蝶泳项目更是她的强势项目，拥有奥运冠军光环的她是该项目夺冠热门。

男子200米个人混合泳项目是中国队本届世锦赛另一个夺牌点。该项目上，身为2016年里约奥运会季军和2020年东京奥运会冠军的汪顺此前在2015年和2017年世锦赛上也都有夺牌的经历，本届世锦赛上他能否延续不断上升的状态，值得关注。

东京奥运会上参加多个项目并斩获女子400米自由泳铜牌和女子4x200米接力金牌的李冰洁在女子中长距离自由泳项目上拥有不俗的实力。2017年，她曾经在布达佩斯摘得过女子800米自由泳银牌和400米自由泳铜牌。此后虽然由于伤病成绩出现了起伏，但是她在去年奥运会上用优异的成绩宣告归来，本届世锦赛上她的表现值得期待。

东京奥运会周期当中，拥有里约奥运会银牌并蝉联世锦赛冠军的徐嘉余是中国游泳队的领军人物，在男子仰泳和混合4x100米接力项目上，他都是中国队的绝对主力。虽然东京奥运会上他的表现没有达到外界的预期，但是作为队内的“老将”之一，本届世锦赛上，经验将是他的宝贵财富。他仍然有机会冲击世锦赛三连冠。

接力项目上，中国游泳队在东京奥运会上摘得女子4x200米自由泳接力金牌以及男女混合4x100米混合泳接力银牌，在女子4x100米混合泳接力上位列第四，距离奖牌差之毫厘。本届世锦赛上中国选手能否在接力项目上继续带来惊喜？我们拭目以待。

汪顺斩获男子200米个人混合泳冠军高举双拳庆祝 照片出自： 2021 Getty Images

中国游泳队2022年布达佩斯世锦赛参赛名单

男子运动员（22人）：汪顺、洪金权、徐嘉余、潘展乐、闫子贝、孙佳俊、张子扬、覃海洋、陈俊儿、季新杰、程龙、刘宗毓、侯钰杰、牛广盛、杨金潼、王长浩、唐浩洋、张锦厚、孟瑞、路明宇、张周健、赵捃博航

女子运动员（23人）：张雨霏、李冰洁、张可、汤慕涵、劳丽慧、杨浚瑄、葛楚彤、艾衍含、朱嘉铭、于静瑶、朱梦惠、柳雅欣、唐钱婷、彭旭玮、陈洁、程玉洁、万乐天、辛鑫、孙嘉珂、马小茗、田沐冉、王可欣、成涵瑀