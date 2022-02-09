2月9日北欧两项个人标准台/10公里：德国名将温岑兹·盖格夺冠

在张家口国家越野滑雪中心，德国名将温岑兹·盖格凭借最后一圈的强势冲刺生涯首夺冬奥会北欧两项个人标准台/10公里金牌。

越野滑雪阶段比赛中，24岁的盖格一度排名第11位，落后日本选手山本凉太将近1分半。但是最终他凭借强势表现扭转了劣势，登上最高领奖台。

平昌冬奥会斩获过团体赛金牌的盖格在越野滑雪比赛中的战术发挥了奇效，最终以25分07秒7的成绩完赛。挪威先手约尔根·格拉巴克位居第二，成绩为25分08秒5，奥地利选手卢卡斯·格雷德勒成绩为25分14秒3， 位居第三。

赛后盖格表示：“这感觉不真实，我不知道自己如何做到的。我拼得非常凶，滑的非常快。今天我真没想到自己能得牌，而且还是金牌，太疯狂了！”

“2018年平昌冬奥会的团体金牌很特别，今天的这枚金牌同样特别。我简直不敢相信这是真的。”

季军格雷德勒赛后表示：“真是一场疯狂的比赛。三圈过后我觉得自己能赢得一枚奖牌，但是最后500米时，有人过来告诉我说盖格正在接近我。真的太疯狂了，最终我拼了，获得第三，太难以置信了。”