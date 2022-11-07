2022年城市自行车世锦赛：自由式小轮车前瞻、赛程和焦点选手

国际自行车联盟（UCI）城市自行车世锦赛将于2022年9月9日至13日在阿布扎比举行，世界顶尖自由式小轮车运动员将会阿联酋首都集结，向世界冠军宝座发起冲击。

本届赛事也将让他们向着获得2024年巴黎奥运会参赛席位更迈进一步。

2020年东京奥运会上，自由式小轮车完成了奥运首秀。本届世锦赛上，两位奥运冠军得主都将参赛。此外，多位奥运选手、前世界冠军、未来新星都已经摩拳擦掌，期待在本届赛事上取得好成绩。

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2022年城市自行车世锦赛：自由式小轮车比赛时间和地点

自由式小轮车比赛将于11月10日拉开战幕，首先进行女子组预赛；男子组预赛将于11月11日进行。

男子组和女子组半决赛都将在11月12日进行，决赛将在11月13日进行。

本届赛事是城市自行车世锦赛首次在中东国家举行，阿联酋首都阿布扎比是比赛地。

本届世锦赛和巴黎奥运会席位之间的关系

虽然本届赛事将会产生男子、女子各2个2024年巴黎奥运会自由式小轮车参赛席位，但是最终的席位归属需要等到2024年奥运资格赛系列赛结束后才能确定。

2024年奥运资格赛系列赛将会产生男子、女子各6个奥运席位的归属，该席位为运动员席位。如果通过该赛事获得席位的选手无法覆盖所有大洲，那么本届2022年城市自行车世锦赛所产生的男子、女子各2个席位当中的第一个将会分配给这届赛事中未获得奥运席位大洲NOC中排名最高的运动员所属NOC。

因此，运动员需要等到2024年才能最终知晓本届城市自行车世锦赛的比赛成绩能否助他们最终获得奥运席位。但是可以确定的是，在本届世锦赛上的成绩越好，对于他们获得奥运席位更加有利。

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2022年城市自行车世锦赛：焦点运动员

夏洛特·沃辛顿、汉娜·罗伯茨、妮基塔·杜卡洛斯是女子组世界冠军的有力争夺者。

夏洛特·沃辛顿是来自英国的女子自由式小轮车奥运冠军，美国名将汉娜·罗伯茨是三届世锦赛冠军得主。沃辛顿在2020年东京奥运会上成为首位完成backflip 360的女子运动员，并最终摘得金牌，当时决赛中，她击败的对手就是罗伯茨。后者17岁时就在2017年赢得首届城市自行车世锦赛冠军，之后她在2019年和2021年又两次赢得这一殊荣。

沃辛顿在采访中谈到了自己对于本届世锦赛的期待之情，她表示：“世锦赛是我们备战2024年巴黎奥运会道路上的一项重要赛事，我们英国车队也借此机会再次重聚。对于我们所有人而言，这都是一个重要的学习机会，我很期待看到会发生什么，尤其是女子组比赛，今年我们确实提升了这项运动的竞争水平。

瑞士选手妮基塔·杜卡洛斯同样也是本届世锦赛的夺冠热门之一，2020年东京奥运会上斩获铜牌的她在2021年世锦赛上收获银牌。目前她的世界排名高居第1，罗伯茨和沃辛顿分列第2和第3位。

新生代选手方面，哥伦比亚孪生姐妹坤萨莱·比列加斯和利斯苏尔利·比列加斯在自由式小轮车届掀起了一股青春热潮，她们的技巧和胆量令人钦佩。目前坤萨莱世界排名第7，利斯苏尔利世界排名位列第13。

其它女子车手方面，美国选手佩瑞斯·贝内加斯和切尔西·沃尔菲目前世界排名分列第5和第6；德国选手拉拉·莱斯曼是2018年青奥会冠军得主。

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男子组方面，奥运冠军罗根·马丁将和法国选手让让以及东京奥运会银牌得主达尼埃尔·德赫尔斯是世界冠军的有力争夺者。

澳大利亚名将罗根·马丁是奥运会、世锦赛双料卫冕冠军，同时也是当下世界排名第一的选手。此前他还在2017年成都世锦赛上成功登顶。本次阿布扎比之旅，他已经将目标再次锁定在世界冠军宝座上。

法国三届欧锦赛冠军得主安东尼·让让目前世界排名第二，如果能够在主场举行的奥运会前取得国际大赛优异成绩，无疑将会对他奥运会主场冲冠奠定信心。

有“自由式小轮车教父”之称的委内瑞拉巨星达尼埃尔·德赫尔斯是奥运亚军，虽然年龄渐长，但是德赫尔斯的实力是毋庸置疑的。

2018年世界杯冠军克罗地亚选手马林·兰特斯、2018年成都世锦赛冠军美国选手贾斯丁·道维尔同样值得留意。兰特斯手术后伤愈不久，道维尔从去年开始就状态火热，2021年首次夺得了X运动会银牌。

2022年城市自行车世锦赛：赛程

10月10日，星期四

15:30-17:00: 女子预赛第1组

17:30-19:00: 女子预赛第2组

11月11日，星期五

12:00-13:45: 男子预赛第1组

14:15-16:00: 男子预赛第2组

16:30-18:15: 男子预赛第3组

18:45-20:30: 男子预赛第4组

11月12日，星期六

15:30-17:30: 男子组半决赛

18:30-18:30: 女子组半决赛

11月13日，星期日