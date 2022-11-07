通往巴黎2024之路：自由式小轮车奥运资格体系详解

自由式小轮车在2020年东京奥运会上的首秀取得了巨大成功，除了比赛本身竞争激烈以外，运动员那么令人叹为观止的技巧同样令观众看的如痴如醉。现在，2024年巴黎奥运会周期已经开启，运动员已经将目光锁定在这项运动的第二场奥运大秀上。

届时将会有男子、女子各12位选手参加2024年巴黎奥运会自由式小轮车项目的争夺，相较于东京奥运会时的男子、女子各9位选手，人数上有所提升。

以奥运冠军罗根·马丁（澳大利亚）和夏洛特·沃辛顿（英国）为首的一众世界顶尖自由式小轮车选手们将会首先向巴黎奥运会入场券发起冲击，在这个过程当中，他们将会迎来新一代车手的强势挑战。

通过本文了解关于2024年巴黎奥运会自由式小轮车席位的获取方法。

2024年巴黎奥运会自由式小轮车参赛人数

将有合计24位车手（男子、女子各12位）参加2024年巴黎奥运会自由式小轮车比赛。东道主法国将会自动锁定男子、女子各1个席位。其余22位选手将会通过下文介绍的晋级之路获取属于他们自己的巴黎奥运会门票。

每个NOC最多可以获得男子、女子各2个席位。

参加2024年巴黎奥运会自由式小轮车的选手最晚出生日期不得晚于2009年12月31日（2024年伊始时年龄不得低于15岁）

点击这里了解更多参赛运动员要求（Section C）

2024年巴黎奥运会自由式小轮车晋级之路

通过奥运资格赛获得的席位为运动员席位，通过2022年城市自行车世锦赛和2023年自行车世锦赛获得的席位则是NOC席位。

2022年11月至2024年6月期间，共将有22个席位（男子、女子个11席）找到自己的主人。最后2个席位为东道主席位（男子、女子各1席）。

有三项赛事将会产生自由式小轮车奥运席位归属，由于最终席位归属将在2024年确定，因此，席位分配按照以下顺序进行，而非时间顺序。席位分配按照以下顺序进行：

2024年奥运资格赛系列赛 - 男子、女子各6个席位 2022年城市自行车世锦赛 - 男子、女子各2个席位 2023年UCI自行车世锦赛 - 男子、女子各3个席位

2024年巴黎奥运会自由式小轮车资格获取流程

男子、女子各12个席位将会根据运动员在比赛中的表现产生，剩余男子、女子各1个席位为东道主席位。

第一批奥运席位（男子、女子各6席，运动员席位）将会在2024年3月至6月期间举行奥运会资格赛系列赛上产生，分配给排名最高的几位选手。这些席位一旦被NOC确认接受，将会被锁定。

剩余的5个席位将会2022年城市自行车世锦赛和2024年世界自行车锦标赛产生。

其中2022年城市自行车世锦赛将产生男子、女子各2个奥运席位。其中第一个席位将分配给参加本届赛事的尚未有NOC获取资格之大洲选手中排名最高的选手。

如果分配完该席位后仍无法满足每个大洲均有选手参赛的话，这项赛事第2个席位还将继续按照上一个席位的方法分配。满足所有大洲均有NOC获得席位后，本赛事剩余席位的分配将不会受大洲代表席位规则限制。

最后3个席位将通过2023年UCI自行车世锦赛分配，尚未有NOC通过上述两项赛事获得席位的大洲旗下NOC握有优先权，以确保最终所有大洲均有选手参加奥运会的争夺。该大洲本届赛事排名最高NOC将会获得席位。满足所有大洲均有NOC获得席位后，本赛事剩余席位的分配将不会受大洲代表席位规则限制。

2024年巴黎奥运会自由式小轮车比赛赛制和赛程

奥运会自由式小轮车只采用一种赛制——公园赛。

比赛过程中，运动员需要在60秒时间内通过场地内的障碍、坡道完成高难度技巧展示以获得分数，裁判将会根据选手的动作难度、创意、执行度以及技巧腾空高度进行打分，得分高者晋级决赛。奖牌轮中，单趟的分最高的选手将会获得冠军。

2024年巴黎奥运会自由式小轮车比赛场地时协和广场城市公园，所有比赛将在2天内完成。

男女子排位赛将在7月30日进行，决赛将在7月31日进行。

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通往2024年巴黎奥运会道路上应该关注的明星选手

奥运会卫冕冠军沃辛顿和马丁将会再次成为夺冠热门选手，但是他们的卫冕之路注定不会轻松。

男子组方面，委内瑞拉名将达尼埃尔·德赫尔斯拥有“自由式小轮车教父”的绰号。2024年巴黎奥运会上，他的目标是给自己在东京奥运会收获的银牌进行升级。巴黎奥运会时，他将年满39岁。

法国名将安东尼·让让期待能够在主场登上领奖台，克罗地亚名将马林·兰特斯以及美国名将尼克·布鲁斯和贾斯丁·道维尔同样有望冲击奖牌。

女子组方面，如果2020年东京奥运会奖牌获得者再度夺牌，千万不要感到意外。夏洛特·沃辛顿、汉娜·罗伯茨（美国）、妮基塔·杜卡洛斯（瑞士）依旧保持着世界顶尖水平。

但是，由于自由式小轮车是一个不断进化的运动项目，新生代选手的实力和创造力同样不容小觑。哥伦比亚孪生姐妹坤萨莱·比列加斯和莉兹苏尔莉·比列加斯已经证明19岁的她们具备挑战前辈的实力。德国22岁选手拉拉·玛丽·赖斯曼自2018年布宜诺斯艾利斯青奥会夺冠以来一直保持着高水准。

2024年巴黎奥运会自由式小轮车晋级时间线

2022年11月1日止2024年6月2日 ：奥运会自由式小轮车公园赛资格期

：奥运会自由式小轮车公园赛资格期 2022年11月9日至11月13日 ：2022年UCI城市自行车世锦赛，阿布扎比

：2022年UCI城市自行车世锦赛，阿布扎比 2023年8月3-13日 ：2023年UCI世锦赛，格拉斯哥，苏格兰

：2023年UCI世锦赛，格拉斯哥，苏格兰 2024年3月至6月 ：奥运会资格赛系列赛

：奥运会资格赛系列赛 2024年6月7日 ：UCI以书面形式向NOC确认奥运席位获得情况

：UCI以书面形式向NOC确认奥运席位获得情况 2024年6月21日 ：NOC向UCI确认使用分配到的奥运席位

：NOC向UCI确认使用分配到的奥运席位 2024年6月26日 ：UCI重新分配未使用的奥运席位

：UCI重新分配未使用的奥运席位 待定 ：三方委员会以书面形式确认参与席位的分配（如适用的话）

：三方委员会以书面形式确认参与席位的分配（如适用的话） 2024年6月30日 ：UCI重新分配未使用的席位

：UCI重新分配未使用的席位 2024年7月8日 ：2024年巴黎奥运会报名截止日期

：2024年巴黎奥运会报名截止日期 2024年7月26日至8月8日：2024年巴黎奥运会

点击这里了解其它2024年巴黎奥运会运动项目参赛资格获取方法。