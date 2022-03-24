2022年花滑世锦赛男子单人滑：日本选手包揽短节目前三

本周四（3月24日），日本男子花滑选手在2022年世锦赛男子单人滑短节目比赛中大放异彩。

拥有冬奥会和世锦赛奖牌的宇野昌磨和键山优真在短节目比赛过后位居前二，他们的队友友野一希排在第三位。

手握两枚世锦赛银牌（2017年和2018年）的宇野昌磨在今天的短节目比赛中得到个人生涯最佳的109.63分，领先第二名键山优真近4分，后者得到105.69分。友野一希今天同样斩获个人生涯短节目最好成绩，101.16分。

赛后接受采访时，宇野昌磨表示：“今天我对于自己并没有抱太大希望，但是我对自己最终的比赛表现感到非常开心。”

“最近三年，我的心态发生了非常大的转变。三年前我认为自己的生涯即将结束，现在我又看到了未来，我在为未来而努力，相信自己还能更好。”

“我当然希望在这里有好的表现，但是我只是把这场比赛当成是通往前进道路上更美好时光过程中的一部分。”——宇野昌磨

首次参加世锦赛的美国小将伊利亚·马里宁没有怯场，以100.16分位居第四。让人们对于擅长跳跃动作的他在自由滑比赛中的表现充满期待。

今天的短节目比赛中，选手普遍发挥出了高水平，共有11位选手的得分超越了90分。

由于陈巍和羽生结弦的缺席，本届世锦赛注定将会产生新科世界冠军，其中机会最大的当属2022年北京冬奥会男子单人滑季军宇野昌磨以及亚军键山优真。

日本选手在本届世锦赛单人滑项目上表现不俗，在昨天结束的女子单人滑短节目比赛中，北京冬奥会季军坂本花织位居第一，她也完成了个人生涯首次突破80分的短节目表演。

男子单人滑短节目排名

除宇野昌磨、键山优真、友野一希、马里宁占据前四之外，意大利选手丹尼尔·格拉斯尔（97.62）和美国选手周知方（95.84）分列第五和第六。

格鲁吉亚选手莫里西·克维捷拉什维利（92.61）、意大利选手马特奥·里佐（91.67）、加拿大选手基甘·梅辛（91.18）以及主场选手亚当·萧因法（90.97）分列第七至第十位。

上个月，国际冰联发文宣布：“ISU成员国俄罗斯和白俄罗斯运动员不会被邀请也不允许参加国际级滑冰赛事”，世锦赛就在上述赛事之列。

今天晚间，本届世锦赛双人滑奖牌得主即将诞生，自由滑比赛将于晚些时候展开争夺。短节目过后美国组合亚历克莎·尼里姆/布兰登·弗雷泽组合暂时领先。男子单人滑自由滑比赛将于本周六当地时间10:55（北京时间17:55）开赛。