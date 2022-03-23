2022花滑世锦赛：坂本花织生涯最佳成绩领跑女子短节目

2022年北京冬奥会女子单人滑季军坂本花织在得知自己短节目得分后兴奋的难以自己。

2022年花样滑冰世锦赛女子单人滑短节目比赛中，完成比赛后的她在等候区看到自己的分数时兴奋的瞬间从座位上跳了起来，不敢相信自己眼睛她还特意走近屏幕确认分数。

身为本届赛事的夺冠热门的坂本花织没有看错比分，在短节目比赛过后，她位居第一。

80.32的分数是她生涯短节目最佳成绩，她也成为花滑历史上第七位短节目得分突破80分大关的女子运动员。

21岁的她非常有望在本届世锦赛上成为日本第五位女子世锦赛冠军。上一位斩获花滑世锦赛女子单人滑冠军的日本运动员是浅田真央（2014年世锦赛）。

比利时选手洛埃娜·亨德里克斯是今天女子短节目比赛中最后登场的选手，获得75.00分的她在看到分数那一刻同样从座位上跳了起来。

美国选手玛利亚·贝尔在倒数第二组登场，她斩获个人生涯最佳的72.55分，位居短节目第三。比赛中她完成了一个菲利普三周跳接后外点冰三周跳的组合动作，据她赛后透露，这个动作是比赛时临时决定的。

2020年洛桑冬青奥会冠军、韩国选手刘永以72.08分位居第四，美国选手刘美贤71.91分排在第五。

妮科尔·肖特（德国）、樋口新叶（日本）以及陈楷雯（美国）分列6-8位。

上个月，国际冰联发文宣布：“ISU成员国俄罗斯和白俄罗斯运动员不会被邀请也不允许参加国际级滑冰赛事”，世锦赛就在上述赛事之列。

本届世锦赛将为漫长的冬奥花滑赛季画下句点。

今天晚间，双人滑短节目比赛将展开争夺。女子自由滑比赛将于本周五（3月25日）当地时间18:00开赛。

坂本花织：“我现在感觉像在月亮上”

由于包括冬奥会、世锦赛双料卫冕冠军安娜·谢尔巴科娃的缺席，身为夺冠热门的坂本花织没有迷失自己。

今天的短节目比赛中，她在樋口新叶之后登场。在《Now We Are Free》的乐曲中，她首先完成了阿克塞尔两周跳，之后完成了勾手三周跳和菲利普三周跳接后外点冰三周跳的组合。最后这个组合动作为她赢得了+2.12的执行分。今天她37.07的节目编排分同样为全场选手之最。

赛后接受采访时，坂本花织表示：“我现在感觉像在月亮上。今天上场后我很快进入状态，跳跃动作完成的很好。我觉得今天我在各方面都做的不错。赢得一枚冬奥会奖牌是我一生的目标，现在实现目标之后，我不知道自己该做些什么，确实有点迷失。我不知道本届世锦赛上我的目标应该是什么。”

“大家都在说我应该赢得金牌，因为俄罗斯选手缺席。现在每天我的感觉都更好一些，我一直在对自己说结果并不重要，参加这项赛事是为了给整个赛季收尾。现在我已经卸下了压力，我在做自己力所能及的事情。我100%开心。”

2022年北京冬奥会上位居第八后，过去几周饱受腹股沟伤病困扰的亨德里克斯同样对自己世锦赛短节目的表现感到开心。赛后她表示：“今天在赛场上我信心很足，我的跳跃动作就是证明。在有伤的情况下，我尽可能做到了最好，我很满意，也很开心。”

继2016年世锦赛格雷西·戈尔德领跑女子短节目之后，今天的玛利亚·贝尔成为那之后首位跻身世锦赛前三的美国女子花滑运动员。本届赛事上，她的教练亚当·里彭没有和她一起来到现场。在看到分数之后，她以视频电话的方式和教练取得了联系。