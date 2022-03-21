2022年花滑世锦赛：看点、赛程和明星选手

冬奥赛季最后一项花样滑冰大赛——ISU花样滑冰世界锦标赛将于本周（3月23日至27日）在法国城市蒙彼利埃举行。

2022年北京冬奥会冰舞冠军组合加布里埃拉·帕帕达基斯和纪尧姆·西泽龙将会在主场力争他们的第五个世界冠军头衔。北京冬奥会男子单人滑金牌得主陈巍此前接受Olympics.com专访时曾确认将会参赛，但是突如其来的伤病让他无缘冲击世锦赛四连冠。

上个月，国际冰联发文宣布：“ISU成员国俄罗斯和白俄罗斯运动员不会被邀请也不允许参加国际级滑冰赛事”，世锦赛就在上述赛事之列。

因此，本届世锦赛上我们将不会看到安娜·谢尔巴科娃等顶尖俄罗斯运动员的身影。另外，中国的北京冬奥会双人滑冠军组合隋文静/韩聪也在夺冠后选择休息，因此将会缺席本届赛事。

俄罗斯选手和中国选手的缺席令本届世锦赛双人滑项目的冠军争夺变得更加开放：美国组合亚历克莎·尼里姆/布兰登·弗雷泽尔组合是除俄罗斯和中国组合之外在北京冬奥会上排名最高的组合，他们位居第六位。

奥运铜牌得主坂本花织则在本届赛事女子单人滑参赛选手当中实力领跑。她有望成为继2014年的浅田真央之后，首位赢得世锦赛冠军的日本女子运动员。

看点一览：法国冰舞组合冲击历史

本届世锦赛四个竞赛项目虽然均有大牌选手缺席，但仍看点十足。随着陈巍的退赛，他期待成为继斯科特·汉密尔顿（1981-1984）之后首位实现世锦赛四连冠男选手的梦想破碎。两位北京冬奥会收获奖牌的日本选手组成了夺冠双保险。

两届冬奥会冠军羽生结弦由于需要休息，也将缺席本届世锦赛之旅。他的同胞，北京冬奥会上分别收获银牌和铜牌的键山优真和宇野昌磨将是男子单人滑的夺冠热门。

女子单人滑方面，北京冬奥会冠亚军缺席后铜牌得主坂本花织将有机会生涯首夺世锦赛桂冠。她的日本队友樋口新叶在北京冬奥会上凭借阿克塞尔三周跳最终位居第五，本届世锦赛上她已经将目光锁定在前三之列。

韩国选手刘永、美国名将刘美贤以及比利时选手洛埃娜·亨德里克斯均跻身北京冬奥会前八，她们也有望在本届世锦赛上创造个人的历史。

双人滑方面，亚历克莎·尼里姆/布兰登·弗雷泽尔和美国队友阿什莉·凯恩-格里布尔/蒂莫西·勒迪克有望登顶。另外，本赛季进步显著的日本组合三浦璃来/木原龙一也有望延续良好状态，再创佳绩。

冰舞方面，早在2015年就已经登上世界之巅的帕帕达基斯/西泽龙组合将会在主场冲击生涯第五个世锦赛冠军。这对北京冬奥会冠军搭档如果能够如愿，将成为冰舞历史上继续苏联组合柳德米拉·帕科莫娃/亚历山大·戈尔什科夫之后第二对达成该成就的组合。苏联组合当年在7年时间里摘得6冠。

两对来自美国的组合麦迪逊·胡贝尔/扎克·多诺霍和麦迪逊·乔克/埃文·巴特斯同样是北京冬奥会冰舞四强选手，他们将在蒙彼利埃给东道主选手夺冠制造压力。

赛程安排：

本届世锦赛将于3月23-27日在法国蒙彼利埃的南法竞技场举行。本届赛事也是继2012年花滑世锦赛在尼斯举办后，这项赛事十年来首次在法国举办。本赛将于本周三正式打响，首先进行女子单人滑短节目比赛。

所有时间均为中欧时间（换算北京时间需+7小时）

3月23日周三

11:05 – 15:56 - 女子单人滑短节目

18:30 – 21:28 - 双人滑短节目

3月24日周四11:00 – 15:51 - 男子单人滑短节目

18:15 – 21:44 - 双人滑自由滑

3月25日周五

11:00 – 15:57 - 冰舞韵律舞

18:00 – 21:55 - 女子单人滑自由滑

3月26日周六

10:55 – 14:50 - 男子单人滑自由滑

17:05 – 20:24 - 冰舞自由舞

3月27日周日

14:30 – 17:00 - 表演滑