键山优真、宇野昌磨有望在蒙彼利埃成为新科世锦赛冠军

本周末举行的2022年花滑世锦赛男子单人滑自由滑赛场有望诞生新科世界冠军。

2022年北京冬奥会男子单人滑金牌得主陈巍以及两届冬奥会冠军得主羽生结弦因伤缺席本届世锦赛之旅。前者是世锦赛三连冠得主，而后者则是最近一位赢得世锦赛男子单人滑冠军的日本选手。

由于上述两位拥有世锦赛夺冠经历的现役选手缺席，因此蒙彼利埃世锦赛男子单人滑赛场将会诞生新的世界冠军！以世锦赛金牌为新的冬奥会四年周期拉开序幕对于任何选手而言都将是极大的鼓舞。

2022年北京冬奥会亚军、2020年洛桑冬青奥会冠军键山优真是本届世锦赛夺冠的热门选手，上个月在北京冬奥会团体赛和个人赛中都有极佳表现的日本新星势头很猛。而他的同胞宇野昌磨同样状态回升，有望冲击冠军宝座。

2021年世锦赛上，首次参赛的键山优真就摘得了银牌；而宇野昌磨则是在2017年和2018年连续获得亚军。

男子单人滑将于本周四开赛，当地时间11:30率先进行短节目比赛。

2019年世锦赛季军周知方由于新冠阳性遗憾缺席2022年北京冬奥会单人滑比赛后，期待在世锦赛赛场完成救赎。他的队友伊利亚·马里宁也有望在蒙彼利埃一鸣惊人，擅长高难度跳跃动作的他在1月举行的美国锦标赛上位居亚军。

韩国的车俊焕、加拿大的基甘·梅辛、意大利的丹尼尔·格拉斯尔以及拉脱维亚的丹尼斯·瓦西里耶夫斯同样将目光锁定在领奖台上。

上个月，国际冰联发文宣布：“ISU成员国俄罗斯和白俄罗斯运动员不会被邀请也不允许参加国际级滑冰赛事”，世锦赛就在上述赛事之列。

前瞻：键山优真、宇野昌磨、周知方目标最高领奖台

周知方只参加了北京冬奥会团体赛自由滑的争夺，键山优真和宇野昌磨则是参加了团体赛和个人赛的争夺。团体赛中日本队摘得铜牌，个人赛中键山优真和宇野昌磨分别夺得银牌和铜牌。

3月22日的训练当中，宇野昌磨展现了极佳的竞技状态，而键山优真的表现稳定性欠佳。

两人此前在采访中均表示已经将焦点从北京冬奥会转移至世锦赛，宇野昌磨还表示自己很享受和羽生结弦以及键山优真这种队友兼对手的状态。

在北京接受Olympics.com采访时，他说道：“我希望成为一位处于领先位置的花滑选手，我会在世锦赛赛场上毫无保留。”

美国选手伊利亚·马里宁将完成自己的成年组世锦赛首秀。今年初的美国锦标赛上，他爆出了冷门。两套节目中包含6个四周跳动作的他最终夺得亚军。

他的父母都是奥运花滑选手，母亲是塔提亚娜·玛丽尼娜，父亲是罗曼·斯科尼亚科夫。

韩国选手车俊焕在北京冬奥会上位居第五，格拉斯尔第七、莫里西·克维捷拉什维利第十。此外，梅辛、瓦西里耶夫斯以及阿伊莫兹实力同样不可小觑。短节目比赛中，他们将为进入自由滑最后一组展开争夺。

2022年花滑世锦赛赛程

男子单人滑短节目将于3月24日中午开赛，自由滑比赛将于3月26日上午进行。

3月24日，星期四

11:30 男子单人滑 - 短节目

18:53 双人滑 - 自由滑

3月26日，星期六

10:55 男子单人滑 - 短节目