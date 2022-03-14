重温2022年北京冬残奥会的高光时刻

经过8天比赛，冬残奥会为我们留下了永恒的记忆，现在就让我们再次回顾一下2022年北京冬残奥会上最耀眼的明星。

于静成为第三位冬残奥会冰球女运动员

中国选手于静是历史上第三位参加冬残奥会冰球比赛的女运动员，而且她在国际妇女节的当天首次亮相。

在中国队6-0战胜意大利队的比赛中，于静出场5分19秒，她谈到了自己如何用这样历史性的壮举来激励女性朋友。“中国有很多女孩想参加这项运动，而且已经有很多女孩参加了。”她说，“我代表这些女球员来到这支球队，得到了为国家队效力的机会，并站在这个舞台上向世界展示中国女性的力量。”

于静 照片出自： 2022 Getty Images

阿蒂尔·谢博圆梦金牌

在平昌赛场上，阿蒂尔·谢博四次站在领奖台上，但每次都是亚军。如今，这位法国选手终于在2022年北京冬残奥会上尝到了金牌滋味。

尽管阿蒂尔·谢博在比赛期间遭受了剧烈的肌肉萎缩，但他还是在21岁的年龄获得了2金1铜的成绩。他在比赛的第一天就宣布了自己愿望，在赢下滑降站姿比赛后，他又获得了男子全能回转站姿比赛的金牌。

阿瑟尔•谢博 照片出自： 2022 Getty Images

琳达·勒邦在女儿的引导下完成滑降比赛

57岁的比利时残奥高山滑雪运动员琳达·勒邦因她的引导员无法出场，最后时刻才找到临时替代者。

她的女儿乌拉·吉洛特引导母亲参赛，并以第六名的成绩完成比赛，这成为冬残奥会上一个难忘的时刻。

勒邦在接受Olympics.com采访时说：“我很高兴能和22岁的女儿一起滑雪。4天前，女儿才成为我的新引导员，我们以前还没在一起滑过雪，但这非常棒。”

“在利勒哈默尔，我滑得更快，但这次令人难以置信。”

琳达·勒邦和女儿拥抱 照片出自： Getty Images

卡琳娜·埃德林格逆境中夺金

奥地利选手卡琳娜·埃德林格在参加女子越野滑雪短距离比赛的两天前，突然发现身体无法移动，更不用说与世界上最好的运动员比赛了。经过几天的恢复后，埃德林格不仅来到起跑线上，还赢得了一枚金牌。

埃德林格说：“几天前（星期一），我的颈部以下完全瘫痪，只能躺在地板上，这是我运动生涯中最难的时刻。你应该专注于体育，而不是其它事情，我再一次问自己，‘我仍在参加这样水平的比赛，而不能仅顾身体，这有意义吗？’但今天的胜利非常有治愈力。”

卡琳娜·埃德林格 照片出自： 2022 Getty Images

他们让北京冬残奥会成为家庭盛会

对奥地利的艾格纳兄弟姐妹来说，这是一次非凡的奥运会，他们把北京冬残奥会变成了自己的奥运会。这一切都始于16岁的约翰内斯，尽管年纪很小，但他在男子滑降和大回转-视障项目中赢得了金牌，此外在超级大回转和全能比赛中分别获得了银牌和铜牌。

但这只是艾格纳一家成功故事的开始。维罗妮卡姐妹和芭芭拉姐妹都参加了女子大回转-视觉障碍比赛，并分别获得金牌和铜牌。在最后一个比赛日，约翰内斯·艾格纳在残奥高山滑雪男子回转-视障夺得了银牌。

约翰内斯·艾格纳 照片出自： 2022 Getty Images

奥克萨娜·马斯特斯的传奇故事

美国传奇人物奥克萨纳·马斯特斯在2022年北京冬残奥会上取得了巨大成功。这位多个项目的运动天才在冬季参加越野滑雪比赛，在夏季残奥会还参加了划船和自行车比赛。在2022年北京冬残奥会上，她再创佳绩。

虽然这位乌克兰出生的运动员有过许多难忘的时刻，但最难忘时刻也许是她在比赛第一天的冬季两项女子短距离-坐姿比赛中赢得的金牌。这是她在冬残奥会上获得的第5枚金牌，也是美国代表团在本届冬残奥会的第1枚金牌。

奥克萨娜·马斯特斯 照片出自： 2022 Getty Images

辛普森兄弟为英国夺得历史性金牌

尼尔·辛普森在2022年北京冬残奥会上创造了历史，成为英国有史以来第一位冬残奥会金牌得主。而且，他是和兄弟一起完成了这一壮举。辛普森在男子超级大回转-视障比赛中的胜利最为特殊，因为哥哥安德鲁引导他完成了比赛。

尼尔在赛后说，“我无法用语言表达出来。在过去的几年里，经过这么多年的努力，终于实现了。真不敢相信。”

尼尔·辛普森 照片出自： 2022 Getty Images

娜塔莉·威尔基的第五枚奖牌

在2018年平昌冬残奥会上，当时17岁的娜塔莉·威尔基已经品尝了三种奖牌的滋味。这次，娜塔莉·威尔基在北京的赛场上再次掀起风暴。

这位21岁的加拿大人的第一枚金牌是在女子越野长距离传统技术站姿比赛中夺得，她在与美国选手悉尼·彼得森的较量中获胜。两天后，她又获得了短距离自由技术的金牌，使她的奖牌数增至5枚。

娜塔莉·威尔基 照片出自： 2022 Getty Images

村冈桃佳称霸残奥高山滑雪

这是日本选手村冈桃佳难忘的奥运之旅。在残奥高山滑雪的比赛中，这位25岁运动员在女子坐姿比赛中占尽优势，获得了3金1银。

她在滑降、大回转和超级大回转比赛中都获得了金牌，这意味着她已经超越了平昌赛场的成绩。4年前，她在平昌获得了1金2银1铜的成绩。如果这些还不够，她还参加了东京夏季残奥会。

村冈桃佳 照片出自： 2022 Getty Images

马克西姆·蒙塔吉奥尼单板滑雪夺金

3月11日星期五，法国选手马克西姆·蒙塔吉奥尼在男子单板滑雪坡面回转比赛中获胜时放声尖叫。这位新科冬残奥会冠军抵挡了东道主选手们的挑战，中国选手在比赛中获得了第2、第3、第4、第6和第7名的成绩。

这位32岁的运动员对Olympics.com说：“我感觉（像是）在云端，非常平稳，肌肉放松了。站在你面前有点难，但这是一种非常酷的感觉。对我来说，努力得到了回报。这对团队和我的伙伴都是好事。这太不可思议了，我不敢相信这会是一枚金牌。”