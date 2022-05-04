汤姆·戴利：欲成冠军，胜利非必须

当汤姆·戴利在2022年东京奥运会上搭档马蒂·李斩获男子双人10米台金牌的时候，喜欢跳水、关注他的观众都不禁会说出一个词——FINALLY（终于）。

继2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会上捧得铜牌归后，这位英国家喻户晓的跳水名将终于将自己的努力在东京奥运会赛场上兑换成了金牌。对于27岁的戴利而言，那是让他极度兴奋的一次经历。

在接受Advocate采访时，戴利表示：“为了这项运动我拼搏了许久，倾尽生命中的所有，甚至付出了我的灵魂。最终实现梦想的那一刻，那种感觉是其它东西不能比拟的。”

当金牌挂在脖子上时，戴利早已泪流满面，对于很多喜爱戴利、喜爱跳水运动的人而言，那个画面已经成为他们心中东京奥运会的最爱。戴利在采访中继续表示，真正成为奥运会冠军也没有让他改变自己的想法。

“有意思的是，我不认为冠军必须要赢得胜利。我认为冠军是一种态度，是一种力争做到最好的自己，但同时不以牺牲道德、人品为代价的态度。”

汤姆·戴利赢得东京奥运会男子双人10米台冠军后喜极而泣 照片出自： 2021 Getty Images

回首戴利斩获个人第四枚奥运奖牌之前所经历的历程，就不难理解为什么他会如此表态。

东京奥运会之后出版的汤姆·戴利自传《Coming Up for Air》中，戴利讲出了帮助他最终成为奥运冠军的那些经历，其中包括他经历的一些困苦、失望、焦虑以及饮食失调。

那本书讲述了戴利所经历的一切，以及他是如何随着时间的推移而不断改变自己的。

2012年，奥运会在伦敦举行。那之前他被告知体重超重后，他采取了极端的方法来降体重。

“选择跳水以后，你的一切都被人们看在眼里，藏不住的。那是我第一次意识到有人会从和我跳水表现无关的角度去关注我的身体，他们仅仅关注我是不是胖了。”

那之后，饮食和他的体型就成了一对“不共戴天的死敌”。

织毛活是戴利保持冷静的方式之一 照片出自： 2021 Getty Images

从那以后，戴利一直以正念的方式为他的心理健康和人生发展助力。他表示冥想和瑜伽是辅助他最终能够参加东京奥运会的重要工具。

“努力工作，自我同情和善待自己——这是我2022年备战工作中最大的变化。”戴利在Fearne Cotton’s Happy Place podcast播客节目中说道。

东京奥运会上，戴利的一大爱好在日本吸引了大量关注。在等待其他选手完赛的过程中，他一直在看台上织一件特别版的英国代表团羊毛衫。

羊毛衫织完后，他立刻又给自己的金牌织了一个保护套，以确保心心念的金牌不会被划伤。

奥运会后，在接受BBC采访时，戴利表示自己不止是在赛场上织东西，在参加比赛的往返大巴上、在酒店里他也会织，他对此非常上瘾。

戴利是在新冠疫情爆发之后学会针织的，通过这种方式让自己能够在压力倍增的时期保持冷静。由于他自带光环，现在自己的爱好变成了世人皆知的事情，为人津津乐道。

去年11月，他创立了自己的针织品牌，目前已经上新了第二个系列产品。

2024年巴黎奥运会正在向我们走来，戴利是否会参赛目前尚未有定论，但是这位英国跳水明星已经多次暗示可能会参加自己的第五届奥运会。

去年8月英国代表团的官方采访中，戴利说过：““我听到小道消息说，可能会在跳水项目中增加混双项目或团体项目，这意味着要增加三个奖牌项目。这可能是激励我坚持的原因，因为我可以参加3-4个项目的争夺。”