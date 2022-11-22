压力？不存在的！

14岁的奥运会女子滑板街式赛银牌得主雷莎·莱亚尔在今年6月参加2024年巴黎奥运会首个滑板资格赛赛事——罗马世界街式滑板赛期间接受了Olympics.com的专访。

期间她谈到自己对待比赛的态度时酷酷的表示：“如果发挥好，成绩就好；发挥不好，成绩就不行，无所谓的，下一次会有好的表现就行。”

滑板比赛对于运动员要求极高，展示的技巧如果失误就注定选手不会有好成绩。因此许多滑板运动员在比赛期间压力重重，外界的期待也可能会压的他们喘不过气。但是对于莱亚尔而言，她有自己的态度和观点。

“参加比赛对我而言就像是进入游乐场一样，我想要的就是开心。因为我在做自己喜欢的事情，也是我梦想着自己能够一直从事的事情。所以只是和家人以及朋友们一起参加比赛就已经让我感觉很棒了。”

她表示即使在2020年东京奥运会上斩获奥运历史首枚女子滑板街式赛银牌时，她同样非常冷静。

“如果说奥运会只是一场比赛而已，这种观点确实有点奇怪，因为事实上奥运会并非只是比赛。对我而言，奥运会比赛是完全不同的，当时我也是在做最好的自己。”