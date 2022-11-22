巴西女子滑板明星接受了Olympics.com的专访。期间她分享了自己比赛时的心态，2020年东京奥运会对她而言的特别之处。另外，对于自己的2024年巴黎奥运会之旅，她感到乐观。
压力？不存在的！
14岁的奥运会女子滑板街式赛银牌得主雷莎·莱亚尔在今年6月参加2024年巴黎奥运会首个滑板资格赛赛事——罗马世界街式滑板赛期间接受了Olympics.com的专访。
期间她谈到自己对待比赛的态度时酷酷的表示：“如果发挥好，成绩就好；发挥不好，成绩就不行，无所谓的，下一次会有好的表现就行。”
滑板比赛对于运动员要求极高，展示的技巧如果失误就注定选手不会有好成绩。因此许多滑板运动员在比赛期间压力重重，外界的期待也可能会压的他们喘不过气。但是对于莱亚尔而言，她有自己的态度和观点。
“参加比赛对我而言就像是进入游乐场一样，我想要的就是开心。因为我在做自己喜欢的事情，也是我梦想着自己能够一直从事的事情。所以只是和家人以及朋友们一起参加比赛就已经让我感觉很棒了。”
她表示即使在2020年东京奥运会上斩获奥运历史首枚女子滑板街式赛银牌时，她同样非常冷静。
“如果说奥运会只是一场比赛而已，这种观点确实有点奇怪，因为事实上奥运会并非只是比赛。对我而言，奥运会比赛是完全不同的，当时我也是在做最好的自己。”
目前，莱亚尔世界排名第一，所以参加比赛如果获得亚军的话，对她而言都并非最优解。如果她满足于亚军的话，那也将是对她出众天赋的一种低估。
但是聊到东京奥运会不敌日本13岁小将西矢椛后收获的银牌，莱亚尔感到很自豪。
“”奥运会对于所有拥有远大梦想的运动员而言都是一场梦。对我以及我的爸妈而言，就是如此。
莱亚尔的父母成长阶段心中就一直怀揣着参加奥运会的梦想，入选巴西国奥队，参加奥运会足球比赛的争夺。最终虽然自己未能如愿，但是他们的女儿替他们完成了人生目标，实现父母的梦想对于莱亚尔而言同样意义重大。她开心的表示：“最终我在滑板运动实现了他们的梦想。”
对于莱亚尔而言，参加东京奥运会时还有一个人的存在对她而言意义不亚于父母，那个人就是巴西名将莱蒂西亚·布冯妮，29岁的布冯妮生涯6次斩获X极限运动会滑板街式赛金牌。
自从7年前莱亚尔在社交媒体上爆红以来，她和布冯妮就始终联系在一起。
“布冯妮就像是我在比赛中的妈妈。出国比赛时我们一起走，一起吃饭，一起玩，一起滑滑板，有时甚至还一起踢球。比赛中我们的关系就像是母女。”
自从在东京奥运会上登上领奖台以后，莱亚尔连续斩获佳绩，已经成为这项运动当中的顶尖选手。在拉斯维加斯完成滑板街头联赛三连冠后，她在11月夺得了生涯首个SLS超级王冠赛冠军。屡战屡胜的战绩以及众多粉丝的关注没有给她带来任何压力。
2024年巴黎奥运会资格周期已经开启，对于自己两年后的巴黎之旅，巴西小将感到乐观。
“对于2024年巴黎奥运会，我非常兴奋，也很有信心。我希望能够代表巴西和巴西人参加巴黎奥运会。”
“我感觉自己有这个责任。参加奥运会比赛本身就已经不是轻松的事了。参加奥运会时，身上会感受到一些压力，但是我知道：只是能够代表巴西参赛对我而言就已经是非常重要的事情了。
谈到是否有望带领巴西选手横扫奥运领奖台时，莱亚尔说道：“顺其自然，如果我们比赛中比的自然，那么结果自然而言就会来，是不是？”
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