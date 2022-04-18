认识巴西滑板天才少女雷莎·莱亚尔

巴西滑板天才少女雷莎·莱亚尔绰号“滑板童话小仙女”，她第一次映入人们眼帘是7岁时发布在社交媒体上的一个爆火视频。当时，视频中的她身着蓝色仙女服在巴西街头完美完成了heelflip动作。

那条视频被无数人观看过，滑板传奇巨星托尼·霍克也是观众之一。

几年后，莱亚尔再次火爆网络，这一次的舞台更高、更大。

2020年东京奥运会上，13岁的莱亚尔在女子滑板街式赛奥运首秀中摘得银牌，成为巴西历史上最年轻的奥运奖牌获得者。

她在比赛中精湛的技巧、富有感染力的笑容以及奥运会期间展现出来的体育精神不仅为她赢得了来自全世界的无数新粉丝，她的实力也得到了充分展示，成为当今世界滑板届的一颗闪闪发光的明星。

奥运会后，莱亚尔斩获两个街头联赛冠军，此外还获得了巴西奥委会年度最佳运动员的提名。

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雷莎·莱亚尔今年几岁？

莱亚尔于2008年1月4日出生，父亲名为哈罗尔多·奥利维拉、母亲名为莉莉安·门德斯。如今她已经14岁。

雷莎·莱亚尔身高多少？

莱亚尔目前的身高是1米47。

雷莎·莱亚尔是哪国人？

这位滑板小仙女来自巴西马拉尼昂州的小镇因佩拉特里斯。

她代表巴西参加了延期至2021年举行的2020年东京奥运会，期间摘得银牌的她成为该国历史上最年轻的奥运奖牌获得者（13岁）。

雷莎·莱亚尔有社交媒体账号吗？

雷莎·莱亚尔在多个社交媒体平台都有账号，包括Instagram、TikTok、Facebook和Twitter

她的Instagram账号：@rayssalealsk8 - https://www.instagram.com/rayssalealsk8/?hl=en

她的Twitter账号： @rayssaleal - https://twitter.com/rayssaleal?lang=en

她的Facebook账号：@rayssalealsk8 - https://www.facebook.com/rayssalealsk8/

她的TikTok账号：@jrayssealeal - https://www.tiktok.com/@jrayssaleal?lang=en

莱亚尔所有平台粉丝总数已经超过1200万。

莱亚尔在社交媒体上分享和巴西足球巨星内马尔的合影

雷莎·莱亚尔如何和滑板结缘？

雷莎·莱亚尔第一次接触滑板是因为6岁时收到了一块滑板作为礼物。

天赋出众的小莱亚尔勇气过人，因此在这项运动中进步飞快，而不断掌握新技术的渴望也与日俱增。

2015年，7岁的她为了参加人生第一场赛事——巴西街式滑板Mirim锦标赛完成了2800公里的长途跋涉，最终她的付出收到回报，她赢得了冠军。

不久后，她就发布了那条爆火视频，一夜成名。

滑板大神托尼·霍克都转发了她的视频，并配文：“我对她一无所知但是她太棒了！巴西的雷莎·莱亚尔完成了童话般的heelflip。”

雷莎·莱亚尔采用右脚在前的站姿？

是的，莱亚尔是一位右脚在前的滑板手

一般来讲，位于后方的脚是主脚。莱亚尔通过左脚完成加速和对于滑板的掌控。

雷莎·莱亚尔的奥运会经历是怎样的？

雷莎·莱亚尔在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上参加了女子滑板街式赛的争夺并摘得银牌，日本选手西矢椛摘金。

13岁的西矢椛以15.26分夺冠，莱亚尔14.64分屈居亚军。

那场比赛中，共有三位巴西选手获得了参赛资格，除莱亚尔之外另外两位分别是莱蒂希娅·布冯妮和帕梅拉·罗莎。

滑板运动的奥运首秀取得巨大成功后，2024年巴黎奥运会也将其列入正式竞赛运动，莱亚尔已经表态届时自己的目标是登上最高领奖台。

最近她刚刚透露巴黎奥运会上除了参加街式赛，她还希望能够在碗池比赛中一展身手。

雷莎·莱亚尔和莱蒂希娅·布冯妮的友情

莱亚尔和布冯妮不仅是巴西最好的滑板手，也是一对“闺蜜”，尽管两人年龄差距有点大。

她们是如何相识的？

莱亚尔第一次看到布冯妮是在一次电视节目的录制中，当时莱亚尔刚刚通过仙女滑板视频爆火，受邀参加节目录制。

当时7岁的莱亚尔对着镜头说道，自己的梦想就是成为职业选手，然后认识布冯妮。而当时节目组给她准备的惊喜就是布冯妮的亲临现场。

那次惊喜给莱亚尔的成长带来巨大鼓舞，也为日后这对巴西滑板姐妹花同时闪亮赛场打下了基础。

几年后，莱亚尔就开始和布冯妮同场竞技，对于这位滑板神童，大姐姐布冯妮也一直给予支持和关爱。

2020年东京奥运会上，两人始终伴随在彼此左右，互相加油打气。

布冯妮29岁生日当天（4月13日），莱亚尔在社交媒体上向自己的偶像道贺：

她在文中写到：“今天是给予我人生最大鼓舞之人的生日。感谢你一直以来给我的鼓励、建议以及和我开的那些玩笑！”

“很快我们就能再次一起滑滑板，开玩笑了。想你，妈妈！”莱亚尔用一个玩笑为她的生日祝福收尾，两人之间的深厚友谊可见一斑。