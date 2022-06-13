通往巴黎2024之路：滑板奥运资格体系详解

“成功”是描述滑板运动奥运首秀最贴切的形容词！

滑板在2020年东京奥运会上首次亮相奥运会舞台，比赛的激烈程度以及选手们在比赛过程当中展现出来的友谊和团结令人过目难忘。

日本滑板运动员在东京奥运会上斩获5枚奖牌，包括3枚金牌。巴西代表团则收获了3枚银牌。奥运首秀取得成功后，滑板运动将会继续蓬勃发展，2024年巴黎奥运会的滑板比赛将会更加令人期待。

2024年巴黎奥运会上，滑板竞赛项目仍然为街式赛和碗池赛，男子、女子运动员分别展开各自的争夺。通过本文了解关于滑板奥运资格获取，您需要了解的一切。

2024年巴黎奥运会滑板赛事参赛人数

将有88名运动员参加2024年巴黎奥运会滑板比赛，相较于东京奥运会，增设了8个席位。四个项目（男子街式赛、男子碗池赛、女子街式赛、女子碗池赛），每个项目22人参赛。

作为东道国，法国将自动获得4个席位，每个项目1个席位。另设4个参与席位，将由IOC三方委员会确定其最终归属。

其余的80个席位将根据巴黎奥运会之前举行的比赛来确定归属。每个国家和地区奥运会（NOC）最多可以获得12个席位，即每个项目3个席位。

2024年巴黎奥运会滑板比赛晋级之路

对于80位（每个项目20人）争取2024年巴黎奥运会非东道主席位和参与席位的运动员而言，他们将通过以下流程向奥运入场券发起冲击。

首先，运动员需要在入围2024年6月24日公布的奥运滑板世界排名（OWSR）。

以下5个级别赛事的积分将会纳入OWSR的排名统计：

世锦赛

奥运资格赛系列赛

职业巡回赛

“5星”赛事

“3星”赛事

和2020年东京奥运会晋级之路不同的是，这一次，洲际锦标赛被归为“3星”赛事，国家锦标赛不被纳入资格统计范畴。

OWSR的统计涵盖三个赛季：

2022赛季：6月22日至12月31日

2023赛季：1月1日至12月31日

2024赛季：1月1日至6月23日

滑板运动员的奥运席位为运动员席位，通过2024年6月24日的OWSR确定。

奥林匹克运动五个大洲将各锁定一个席位。如果出现某大洲没有运动员通过排名晋级的情况，该大洲席位将会分配给OWSR上排名最高的该大洲远动员。

以下是2022年内的2024年巴黎奥运会资格赛赛事

6月26日 - 7月3日：街式滑板罗马职业巡回赛 - 罗马，意大利

10月2日 - 10月9日：2022年里约滑板碗池世锦赛 - 里约热内卢，巴西

10月9日 - 10月6日：2022年里约街式滑板世锦赛 - 里约热内卢，巴西

2024年巴黎奥运会滑板赛制和赛程

2024年巴黎奥运会滑板比赛将在协和广场举行，赛事为期四天。2024年7月27日和28日举行街式赛，8月6日和7日举行碗池赛。

国际滑轮溜冰总会发布了2024年巴黎奥运会滑板街式赛及其资格赛的赛制，具体如下:

每个赛事都将分两个阶段进行：预赛阶段和决赛阶段。预赛排名前8的选手晋级决赛。

在每个阶段的比赛中，滑板运动员将完成2趟滑行，每趟45秒，取最好成绩进行排位，得分为0-100之间。之后，运动员将各表演5个技巧，每个技巧的得分也在0到100之间，其中最好的两个分数纳入统计。综合上述3个成绩，对选手的总成绩进行排名（总成绩在0-300分之间）。

技巧阶段的评分拒绝流程是新加入的规则。现在，滑板运动员可以重复之前完成不理想的动作以期获得改善，同时免于受到动作重复的处罚。

2024年巴黎奥运会碗池赛资格赛赛制尚未公布。

2024年巴黎奥运会滑板比赛观看指南

碗池赛

女子碗池赛的第一位奥运冠军是来自日本的四十住樱。她参加2020年东京奥运会时才19岁，2024年巴黎奥运会上，她依旧是值得关注的选手。此外，请密切关注银牌得主开心那，她同样来自日本，参加东京奥运会时只有12岁。英国年仅13岁的新星斯凯·布朗在东京奥运会的前两趟滑行中摔倒，最终凭借最后一趟的表现获得铜牌。未来两年，她将会以冲击最高领奖台为目标提升自己的实力。法国选手玛德琳·拉谢隆同样年轻，15岁参加东京奥运会的她将在主场参加奥运会的比赛，值得期待。

澳大利亚选手基冈·帕尔默在男子碗池决赛中独领风骚，他凭借第1趟94.04分的成绩就已经提前锁定了金牌。之后他在最后一轮比赛中又将分数提高到95.83分。巴西选手佩德罗·巴罗斯以86.14分获得银牌。他们二人很可能再次成为巴黎奥运会的夺冠热门。东京奥运会铜牌获得者科里·朱诺和他的队友锡安·赖特也有望带来惊喜。

东京奥运会上，没有日本滑板选手晋级男子碗池决赛，平野步梦在半决赛中失利，未能跻身8强。那之后，他在北京冬奥会上摘得男子单板U型场地技巧金牌。截至到今天，他还没有决定是否尝试冲击2024年巴黎奥运会碗池赛参赛资格。他在接受Olympics.com采访时说过：“如果我突然有动力了，我可能会去争取（巴黎奥运参赛资格）。”

街式赛

在女子街式赛中，13岁的日本选手西矢椛获得金牌，亚军选手莱莎·莱亚尔同样也是13岁。

滑板传奇人物托尼·霍克在社交媒体分享了小莱亚尔身着仙女服滑板的视频后，小莱亚尔的天赋被全世界看到。巴黎奥运会上，莱亚尔的目标将再次锁定到最高领奖台上。而她的偶像、同胞莱蒂希娅·布冯妮在巴黎奥运会时已经31岁，但是扔有望参赛。

在男子项目中，来自日本的堀米雄斗几乎无人能敌。强如6次世界冠军得主尼贾·休斯顿也无法在竞争激烈的东京奥运会上登上领奖台。这两名滑板运动员目前被认为是世界最佳，几乎可以肯定他们将会出现在巴黎奥运会的赛场上。奥运银牌得主、巴西的凯文·霍夫勒、铜牌得主美国选手贾格尔·伊顿的表现也值得关注。法国滑板运动员也将致力于在本土创造历史，文森特·米卢（东京奥运会第4）和奥雷连·吉罗德（东京奥运会第6）是法国选手中的佼佼者。

2024年巴黎奥运会滑板资格赛时间表