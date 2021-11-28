米凯拉·席弗琳基灵顿世界杯回转夺冠追平世界纪录

米凯拉·席弗琳在本周日于美国基灵顿举行的世界杯回转赛中夺冠，创造了历史。

经过周六大回转比赛因为大风取消后，周日赛场的天气条件有很大改善。

在第1滑落后佩特拉·弗尔霍娃0.2秒的情况下，身为冬奥会两金得主的席弗琳在第2滑毫无保留，在观众的呐喊声中出色的完成了比赛。

在斯洛伐克名将弗尔霍娃第2滑最后一位出场之前，席弗琳以0.83秒的优势领先瑞士选手温蒂·霍尔德纳，排名第一。能否夺冠全看弗尔霍娃的表现。

上周在芬兰列维斩获两冠的弗尔霍娃在基灵顿的第2滑当中开始时发挥不错，但是之后出现失误，在穿过一道旗门时几乎让自己停了下来。剩余比赛中，她的速度受到了严重影响，

最终，弗尔霍娃位列亚军。席弗琳则追平了英格玛·斯滕马克的世界单项46冠纪录，后者是在大回转项目上达成该成就的。

来自奥地利的回转系列赛卫冕冠军卡特琳娜·林斯伯格最终位列第四，德国选手莱娜·杜埃尔继续着新赛季开局的不俗表现，位居第五。

这项赛事是26岁席弗琳继父亲去年去世之后，在美国本土完整参加的第一项赛事。

生涯五次参加本站赛事五次夺冠的席弗琳赛后接受采访时忍住泪水表示：“今天的比赛很艰难，我对自己第2滑的表现感到很开心。比赛中我犯了些小错误，但是不如弗尔霍娃的失误那样严重。我现在算是刚刚开始重回正轨吧。”

“第2滑逆转夺冠对我的意义更大，能够在这里夺冠是很特别的。我从比赛一开始就能听到观众的加油呐喊声。”

收获生涯第71个世界杯分站赛冠军后，席弗琳在总排名上以20分的优势领先弗尔霍娃排名第一。领先第3名斯洛文尼亚选手安德莉亚·斯洛卡130分。

接下来，高山滑雪爱好者将聚焦速度项目是争夺，本周末的加拿大圣路易斯湖将迎来两项滑降赛事和一项大回转赛事。