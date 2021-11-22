佩特拉·弗尔霍娃：“希望发挥偶像作用助力斯洛伐克高山滑雪的发展”

2012年因斯布鲁克冬青奥会夺冠就预示着天赋出众的斯洛伐克高山滑雪速度赛运动员佩特拉·弗尔霍娃在将来有望取得过人的成就。

2012年，16岁的弗尔霍娃在女子回转项目上以1.49秒的优势夺得女子回转金牌，之后微弱劣势无缘大回转和超级全能赛奖牌。携冬青奥会的良好势头，弗尔霍娃之后又在意大利举行的青少年世锦赛上夺得铜牌。同一个赛季，她完成了成人世锦赛首秀。

弗尔霍娃在接受Olympics.com采访时表示：“那是一次特别重要的经历，虽然已经过去很久了。因斯布鲁克冬青奥会是我生涯的起点，因为当时我赢得了回转金牌，那枚奖牌对于斯洛伐克非常重要。那之后，我登上领奖台的次数也多了。”

十年过后，弗尔霍娃已经登上她所从事运动的最高峰。

上赛季，她成为首位夺得世界杯年度总冠军的斯洛伐克运动员，登顶的过程中她10次登上世界杯分站赛领奖台，夺得6个冠军。在成绩榜上，弗尔霍娃的积分领先曾经此前的世界杯总冠军拉拉·古特-贝赫拉米160分，领先美国传奇巨星米凯拉·席弗琳341分。单季参加31场比赛的弗尔霍娃在体能和意志力方面给人们留下了深刻印象。

弗尔霍娃没有被胜利冲昏了头脑，她不希望吸引太多的关注，期待自己能够在未来几个月的卫冕道路上，低调参赛。新赛季她最重要的目标就是赢得自己的首枚冬奥会高山滑雪奖牌。

新赛季，弗尔霍娃取得开门红，在芬兰列维举行的世界杯回转比赛中两次击败席弗琳。

佩特拉·弗尔霍娃 照片出自： 2021 Getty Images

Olympics.com：上赛季取得成功之后，你有怎样的感觉？你觉得自己的成功是否会对斯洛伐克的年轻人产生影响？

弗尔霍娃：去年，我是斯洛伐克最好的运动员，所以我觉得很多孩子都希望能够像我一样。他们都开始接触滑雪，这点是我非常喜欢的。

希望我能够成为他们的偶像，激励他们开始尝试一些体育运动，尤其是高山滑雪。比如，因为彼得·萨甘（斯洛伐克自行车世锦赛三冠得主），斯洛伐克很多孩子开始接触自行车。

也许我们正在开始成为高山滑雪国家。但这话不能我说，需要别人来说。

Olympics.com：新赛季你将和新教练毛罗·皮尼共事，你觉得新赛季和上赛季相比会有怎样的不同？

弗尔霍娃：我换了教练，所以新赛季对我来说会是一个不同的赛季，但是目标还是一样的。去年，我们的目标是总冠军，今年的目标更注重冬奥会，但是世界杯也同样重视。

这个赛季我们更加强调质量而非（参赛）数量，所以我们更加低调了。我们会参加每个项目的争夺，但是在每项赛事之前我们会决定到底参加什么项目，看看是在速度项目上下力度还是更加关注大回转和回转项目。

Olympics.com：新赛季参加更多滑降比赛对你来说有多重要，这样安排会有怎样的乐趣？

弗尔霍娃：首先，我们的目标和重心放在回转和大回转项目上更多些，当然还会有平行回转以及一些速度项目。我喜欢速度感，也想参加更多滑降和超级大回转比赛。但是我们的首要目标是大回转和回转比赛。

Olympics.com：作为世界杯卫冕总冠军，你是否感觉到肩伤多了些压力？

弗尔霍娃：我没有感受到任何大压力 - 我们会保持低调，专注于我的滑雪表现上，除此之外就没别的了。当然，大家都在讨论我上赛季的成就，可能新赛季开始我会以世界最佳的身份亮相，但是我会保持冷静，低调。

Olympics.com：你觉得新赛季力争卫冕总冠军的最大对手是谁？

弗尔霍娃：今年当然会是一个很艰难的赛季，和以往一样，因为有很多女子选手都很强。我不想说具体名字，但是我认为今年将会有很多运动员力争总冠军和大水晶球奖。我会尽力保持住自己的位置。

Olympics.com：明年2月第三次参加冬奥会，你有怎样的打算？

弗尔霍娃：现在，我还没有考虑奥运会。可能12月的时候，我们能够稍微停下来一下，那时可能才会开始准备冬奥会。

Olympics.com：没有任何运动员在中国的赛道上比赛过，这种情况下，你将如何备战冬奥会呢？

弗尔霍娃：大家都是一样的情况，所以我不认为其它选手会在这条赛道上有什么优势。我自己现在就是专注于世界杯比赛，冬奥会到来时，我会做好准备去拼搏。

Olympics.com：过去几年，很多滑雪运动员选择去室内训练，你是否也尝试过？你希望未来会有室内比赛吗？

弗尔霍娃：我不希望在室内比赛，因为我不是特别喜欢室内比赛。但是每年我都会在室内进行训练。室内适合回转，但是不适合大回转。在室内可以试试滑雪板啥的，因为室内、室外条件差不多。但是在室内滑雪的话对我来说挺难的，因为室内滑2小时感觉像在室外滑5小时。但是对于训练来说，室内滑雪是有帮助的，我有时也会这么做。