现在即未来：堀米雄斗承载一个国家的期待

如果对于滑板运动登上奥运会舞台对于折现该运动的积极影响还有怀疑的话，上个月在日本千叶成功举办的X极限运动会能够成为新佐证。

4月24日当天阴雨连绵，但是细雨浇不息前往东京湾千叶海洋球场观看堀米雄斗精彩表现的17000名观众的热情。X极限运动会首次在日本境内举办，而当天也是本届赛事的最后一天。

去年，在延期举行的2020年东京奥运会上成为奥运历史上首位滑板男子街式赛奥运冠军的堀米雄斗在X极限运动会决赛中拿出了统治级的表现，一系列新技巧的亮相令观众如痴如醉。日本选手也横扫了该项目的领奖台。

毫无疑问，技高一筹的堀米雄斗是这场聚会的绝对主角。

23岁的堀米雄斗在日本出生长大，目前居住在洛杉矶。赛后回首这场比赛时他说道：“这是我在奥运会后参加的第一场比赛，也是X极限运动会首次在日本举办，我当然紧张了。”

“来了好多观众，这点是我没有预料到的。我觉得这也是滑板运动在日本火爆起来的证明吧。”

“很开心最终自己滑出了好成绩，回馈了观众的喜爱。”

堀米雄斗——夏奥版的平野步梦

2020年东京奥运会期间，由于疫情，观众无法亲临现场观看滑板运动的奥运历史性时刻。这次的千叶X极限运动会，让他们有机会弥补些许遗憾，在赛场充分领略这项运动的魅力所在。

过去三年来的世界顶尖极限运动员感受到了日本现场观众的大力支持，他们当中包括多位奥运奖牌获得者。

东京奥运会金牌让堀米雄斗一跃成为日本主流体坛明星，X极限运动会则让他找准了自己的定位。

众多品牌开始向爆火的堀米雄斗抛出代言橄榄枝，他也和说唱歌手李尔·韦恩以及日本综合格斗明星选手那须川天心有过合作。

日本娱乐明星的外表加上邻家男孩的气质让堀米雄斗成为夏奥版的平野步梦，后者在北京冬奥会上凭借高超技巧斩获了单板滑雪U型场地技巧冠军。千叶X极限运动会期间他也在现场为自己的好友堀米加油。

堀米雄斗的好友，同为东京奥运会参赛选手的白井空良半开玩笑的表示：“堀米虽然招人烦，但是他绝对是最伟大的滑板运动员。”

堀米雄斗和说唱歌手李尔·韦恩

承载一个国家的期待

堀米雄斗不满足于日本滑板标杆的身份，在他心中始终有一种欲望——继续提升滑板运动的受欢迎程度。在这条道路上，堀米雄斗并非孤军奋战。本届X极限运动会上，日本选手横扫滑板男子街式赛和女子街式赛领奖台。2020年东京奥运会上，日本选手摘得12枚滑板奖牌中的5枚，其中包括3枚金牌。

堀米雄斗的奥运队友四十住樱认为日本滑板的未来一片光明。当被问到滑板运动入奥是否给这项运动带来改变时，这位东京奥运会滑板女子碗池赛冠军得主的答案是肯定的。

她说道：“如今我在滑板公园看到有更多人在从事这项运动，有更多人开始上滑板课。我们也正在和更多的滑板新人对话。”

堀米雄斗如今已经实现了自己儿时的梦想，但是他希望自己依旧能够沉浸在这个美梦当中，不想醒来，至少在2024年巴黎奥运会之前是这样的。

颈上挂着金牌的他说道：“X极限运动会在日本举办就像是一个奇迹。这是我儿时的梦想，从小就一直在电视上关注这项赛事。最终这项赛事来到了日本，而我又赢得了冠军，这种感觉难以置信。”

“日本滑板运动员正在崛起的道路上，他们正在跻身世界顶尖行列。我需要继续努力，不能自满。”

“距离下届奥运会还有两年时间，我希望朝着巴黎奥运会继续拼搏。”