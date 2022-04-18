X极限运动会日本首秀前瞻：堀米雄斗、雷莎·莱亚尔、内贾·哈斯顿、罗根·马丁群星闪耀

本周末，X极限运动会将首次在日本举行，世界顶尖极限运动员将在距离东京不远的千叶县集结。

4月22日至24日，参与过2020年东京奥运会滑板和自由式小轮车精彩奥运首秀的一众明星选手将在千叶海洋体育场一展身手。

去年夏天出于防疫考量，观众只能在家中观看东京奥运会比赛的激烈争夺。但是这一次，观众可以亲临现场见证精彩瞬间的诞生。

2020年东京奥运会无缘奖牌后，滑板明星选手内贾·哈斯顿将在本周末冲击最高领奖台 照片出自： 2021 Getty Images

日本选手领衔X极限运动后滑板参赛名单

滑板比赛方面，东京奥运会摘得奖牌的6位女子选手当中将有5位参与本周末的争夺（只有日本出生的英国选手斯凯·布朗缺席），她们当中有4位是日本选手，其中包括奥运女子街式赛冠军西矢椛以及碗池赛冠军四十住樱。

14岁的巴西“滑板小仙女”雷莎·莱亚尔是东京奥运会街式赛亚军，重返日本的她期待这一次能够更上一层楼，登上最高领奖台。

男子组比赛中，东京奥运会街式赛三位奖牌获得者将再次同场竞技。奥运冠军堀米雄斗期待继三年前在明尼阿波利斯夺冠后再斩X极限运动后桂冠。

X极限运动会滑板街式赛最成功的男子运动员内贾·哈斯顿（美国）在东京奥运会上发挥不佳，位居第7。重返日本，他对于提升自己的表现信心满满。

X极限运动会滑板赛事除设立和奥运会相同的街式赛和碗池赛以外，还将展开垂直滑板项目（Vert）的争夺。

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雷莎·莱亚尔在东京奥运会上摘得银牌 照片出自： 2021 Getty Images

奥运冠军罗根·马丁领衔小轮车公园赛参赛名单

自由式小轮车在东京奥运会上完成精彩首秀，澳大利亚名将罗根·马丁登顶最高领奖台，委内瑞拉选手达尼埃尔·德赫尔斯和英国选手德克兰·布鲁克斯分列亚军和季军。三位选手都将参加本届X极限运动会的争夺。

日本选手中村轮梦虽然在东京奥运会赛场上被视为夺牌热门，但是最终他仅位列第五。这一次主场作战的他期待能够提升名次。

X极限运动会不设女子自由式小轮车比赛。

非奥运项目小轮车平地花式技巧赛阔别X极限运动会19年之久后归来，此外还有小轮车街式赛（非奥项目）的奖牌有待争取。

千叶X极限运动会最后一天将安排2024年巴黎奥运会新增运动项目——霹雳舞的展示环节。

中村轮梦将在千叶X极限运动会上冲击领奖台 照片出自： 2021 Getty Images

千叶X极限运动会赛程（所有时间均为日本当地时间）

4月22日周五

12:30 女子滑板街式赛淘汰赛

14:00 女子滑板碗池赛淘汰赛

15:30 小轮车公园赛淘汰赛

17:00 男子滑板碗池赛淘汰赛

18:15 垂直滑板赛

19:15 小轮车平地花式技巧赛

4月23日周六

12:00 男子滑板街式赛淘汰赛

13:30 垂直滑板最佳技巧

14:15 女子滑板碗池赛

15:50 小轮车公园赛

18:00 Moto X最佳技巧

19:00 小轮车街式赛

4月24日周日

11:00 男子滑板碗池赛

12:30 女子滑板街式赛

15:30 男子滑板街式赛