2022年女排世锦赛：塞尔维亚胜巴西蝉联冠军

10月15日，塞尔维亚女排在荷兰阿帕多恩举行的2022年FIVB女排世锦赛决赛中以3-0（26-24、25-22、25-17）击败巴西队，实现世界冠军二连冠。

塞尔维亚女排在本届世锦赛上无可阻挡，以全胜战绩夺冠。

虽然从比分上塞尔维亚3-0获胜，但是这个比分并不意味着她们在决赛中没有遭遇挑战。事实上，前两局比赛中，塞尔维亚队和巴西队之间的争夺异常激烈。

首局比赛中，塞尔维亚局末占优，巴西队顽强挽救赛点之后以24-26败下阵来。第二局，巴西队开局一度大比分领先，但是最终被塞尔维亚队翻盘。两局比赛以如此方式落败后，巴西女排的心态受到重创，最终第三局17-25负。

赛后，赛会MVP和最佳接应得主博斯科维奇接受Volleyball World采访时表示：“我已经无话可说了！这些球员，这支球队，这份能量，我们以不败战绩蝉联冠军。我太开心了，能够成为这只球队的一份子让我感到无比自豪。感谢大家在过去三周对我们的支持，尤其是感谢我的家人。”

博斯科维奇在本届世锦赛上的优异表现是塞尔维亚女排取得如此佳绩的重要原因，她在决赛中斩获24分。另外，得到11分的约瓦纳·斯特瓦诺维奇在防守端的表现同样给力，决赛中她通过拦网得到4分。整场决赛中，斯特瓦诺维奇共有11次成功拦网，令人印象深刻。

意大利球员庆祝夺得铜牌 照片出自： volleyballworld

当天早些时候，2018男女排世锦赛亚军意大利队在铜牌争夺战中3-0（25-20、25-15、27-25）击败奥运冠军美国队。

宝拉·埃格努在比赛中独得25分，其中主动进攻得分达到21分。她是意大利女排夺冠的首攻之臣。

本届世锦赛是否会产生2024年巴黎奥运会女排席位？

本届世锦赛上不会直接产生巴黎奥运会女排赛事席位。

法国队作为东道主已经锁定了巴黎奥运会女排的参赛席位。剩余的11个奥运席位当中，6个席位将会将会通过2023年9月至10月间举行的三场资格赛确定。

另外5个席位将会通过2024年6月的国际排联世界排名确定。

*男排同理

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