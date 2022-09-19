2022年女排世锦赛：前瞻、赛程、看点

2022年女排世锦赛将于本周五（9月23日）在荷兰和波兰两国开赛。共有24支球队参加本届世锦赛的争夺，其中包括卫冕冠军塞尔维亚队、奥运冠军美国队。

对于球迷而言，世界冠军和奥运冠军同组处C组，小组赛阶段就将上演巅峰对决可谓是一大幸事。10月1日，她们就将在波兰罗兹正式过招。

三届世锦赛冠军得主日本队、两届世锦赛冠军得主中国队以及传统强队巴西队、拥有世界第一主攻手埃格努的意大利队同样实力不俗。另外，哥伦比亚女排将上演她们队史上的女排世锦赛首秀。

塞尔维亚队庆祝赢得2018年世锦赛冠军 照片出自： 2018 Getty Images

2022年女排世锦赛：时间、地点

今年的女排世锦赛将于9月23日至10月15日在荷兰和波兰两国举行。

比赛分为三个阶段：第一阶段小组赛、第二阶段小组赛以及由四分之一决赛、半决赛和奖牌赛组成的决赛阶段淘汰赛。

24支参赛队通过抽签方式分为4个小组。所有参赛队的首场比赛都将在荷兰阿纳姆的加尔勒体育馆进行，之后B组和C组球队将会分别前往波兰城市格但斯克和罗兹进行小组赛其余比赛。A组和D组球队将继续在阿纳姆进行比赛。

10月4日至9日，荷兰港口城市鹿特丹以及波兰城市罗兹将会承办第二阶段的比赛。

四分之一决赛将在荷兰的阿帕多恩和波兰的格利维采举行。之后的所有奖牌赛也都将在阿帕多恩举行。

四分之一决赛将于10月11日开赛，半决赛将在10月12-13日展开，铜牌赛和金牌赛将在10月15日进行。

2022年女排世锦赛：赛制解析

前10天，24支球队分成4组展开单循环赛，小组构成如下：

A组 – 荷兰、 意大利、 比利时、 波多黎各、 喀麦隆、 肯尼亚

B组 – 波兰、 土耳其、 多米尼克、韩国、 泰国、 克罗地亚

C组 – 美国、 塞尔维亚、 德国、 保加利亚、 加拿大、 哈萨克斯坦

D组 – 巴西、 中国、 日本、 哥伦比亚、 阿根廷、 捷克

所有小组赛参赛球队完成5场比赛后，每个小组排名前四的球队将会晋级第二阶段的比赛。

第二阶段，16支球队将会分成2个小组，每支球队和本阶段同组球队中没有小组赛交手记录的球队分别进行比赛，每支球队4场比赛。

每个小组排名前四的球队晋级八强。从四分之一决赛开始，比赛改为淘汰赛赛制。

李盈莹是中国女排征战本届世锦赛的箭头人物 照片出自： Source: World Volleyball

2022年女排世锦赛焦点球员

塞尔维亚名将蒂亚娜·博斯科维奇将会再次成为瞩目焦点之一，2020年东京奥运会上，她勇夺得分王，8场比赛豪取192分，场均得到24分。她也是目前女排扣球最快时速世界纪录的保持者，达到了110.3公里/小时。

2020年东京奥运会上担任意大利代表团开幕式旗手的宝拉·埃格努将会带领不久前刚刚世联赛登顶的意大利女排再次向世界冠军发起冲击。四年前，她们在决赛中2-3不敌塞尔维亚屈居亚军。

2020年东京奥运会欧洲区预选赛中，波兰“大脑”乔安娜·沃洛什荣获最佳二传荣誉，这一次主场作战，她期待能够带领波兰取得好成绩。

手握奥运三色奖牌（伦敦奥运会银牌、里约奥运会铜牌、东京奥运会金牌）的美国名将乔丹·拉尔森在东京夺金之后曾流露出退役的念头，但是目前看来，她应该已经将目光锁定在2024年巴黎奥运会。

2018年世锦赛季军中国女排在东京奥运会之后对于阵容进行了大幅调整。在核心球员朱婷因养伤无法参赛的情况下，李盈莹将会挑起球队进攻的大梁。

在YouTube分享日常生活已经获得超过百万粉丝的韩国名将金软景能否在本届世锦赛上再现出自己勇夺2012年伦敦奥运会MVP时的身手，值得期待。

2022年女排世锦赛是否会产出巴黎奥运会席位？

本届女排世锦赛不会产出2024年巴黎奥运会席位。巴黎奥运会东道主法国队已经锁定了男排和女排席位，剩余的男排、女排各11个席位中，6个席位将通过三场奥运资格赛赛事诞生，比赛将于2023年9月至10月进行。

剩余的最后5个席位将通过2024年6月公布的FIVB世界排名确定。

延伸阅读：通往巴黎2024之路：排球奥运资格体系详解

2022年女排世锦赛赛程

所有时间均为中欧时间（换算北京时间需加6）

2022年9月25日，周日 - 2022年10月2日，周日

第一阶段：阿纳姆，荷兰 / 格但斯克和罗兹，波兰

2022年10月4日，周二 - 2022年10月9日，周日

第二阶段：鹿特丹，荷兰 / 罗兹，波兰

2022年10月11日，周二

四分之一决赛1，17:00，阿帕多恩，荷兰

四分之一决赛2，17:30，格利维采，波兰

四分之一决赛3，20:00，阿帕多恩，荷兰

四分之一决赛4，20:30，格利维采，波兰

2022年10月12日，周三

半决赛1，20:30，格利维采，波兰

2022年10月13日，周四

半决赛2，20:00，阿帕多恩，荷兰

2022年10月15日，周六

铜牌赛，16:00，阿帕多恩，荷兰

金牌赛，20:00，阿帕多恩，荷兰

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