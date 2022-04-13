通往巴黎2024之路：排球奥运资格体系详解

全世界对于2024年巴黎奥运会的期待每日剧增，32项运动的单项国际联合会正在公布各自的“通往巴黎2024之路”。

国际排联（FIVB）已经公布了自己的奥运会排球资格时间线。世界排名将在2024年巴黎奥运会排球席位分配上起到更重要的作用。2024年巴黎奥运会排球赛制和2020年东京奥运会时相比也有些许调整。

通过本文一起了解2024年巴黎奥运会排球席位常见问题的答案。

2024年巴黎奥运会排球赛事将有多少支球队参赛？

男子、女子排球赛事各有12支球队参赛，男子运动员和女子运动员总数各为144人。

2024年巴黎奥运会排球晋级之路是怎样的？

作为东道主，法国自动获得2024年巴黎奥运会男排和女排参赛席位。

剩余男子、女子各11个席位当中，6个席位将通过三项资格赛赛事确定，赛事将于2023年9月和10月举行。

三项资格赛赛事均由8支球队参赛，参赛球队根据FIVB世界排名而定：2022年9月12日公布的男子排名和2022年10月17日公布的女子排名将作为参考依据。每项赛事的冠亚军球队将获得2024年巴黎奥运会参赛资格。

另外男子、女子各5支球队将通过2024年6月的FIVB世界排名而定，各大洲排名靠前且尚未获得奥运席位的球队将获得巴黎2024的入场券。

对比上届奥运会：2020年东京奥运会前共举办了6项资格赛赛事，冠军获得资格。剩余5个资格通过洲际赛事确定。

2024年巴黎奥运会排球赛制有怎样的调整？

巴黎奥运会排球预赛参赛12支球队将会被分到3个小组，每组4支球队。这一赛制安排和东京奥运会时有区别，东京奥运会预赛12支参赛球队被分到2个小组，每组6支球队。

巴黎奥运会预赛结束后，每个小组排名前二的球队以及两个成绩最好的第三名球队晋级淘汰赛。之后的赛制和东京奥运会相比没有区别，将进行四分之一决赛、半决赛和铜牌赛以及金牌赛的争夺。

2024年巴黎奥运会值得关注的球队和运动员

东道主法国无需为晋级费心，但这并不意味着在通往巴黎奥运会的道路上可以无视他们的球队，尤其是法国男排。由让·帕特里和埃尔文·恩加佩瑟领衔的法国男排在2020年东京奥运会上夺得该国奥运历史上的首枚排球金牌。

巴西男排从东京失望而归，自2000年悉尼奥运会以来首次无缘奥运领奖台。巴黎奥运会上，他们的目标无疑是自我救赎，老将布鲁诺·雷森德和尤安迪·莱亚尔依旧在阵中。

女排方面，东京奥运会冠亚军美国队和巴西队拥有深厚的球员阵容，塞尔维亚名将蒂亚娜·博斯科维奇以及意大利的宝拉·恩格努等巨星的表现值得期待。

里约奥运会女排冠军中国队在东京遭遇滑铁卢，痛定思痛之后，巴黎奥运周期中国女排能否重振雄风值得关注。

2024年巴黎奥运会排球赛事时间线