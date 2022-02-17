女子冰球决赛：加拿大3-2胜美国 冬奥会第5次摘金

美国与加拿大队的这场决赛是自1998年女子冰球入奥后，双方在6届冬奥会上的第5次决赛交锋。在冬奥历史上 ，加拿大4次夺金，美国队2次问鼎。在两队交战记录中，加拿大占有绝对优势，无论是金牌决赛（28比20）还是其它各项比赛（87比67），加拿大都领先于美国。

在通往决赛的路上，加拿大队在6场比赛中攻入54球，两队在第一轮的比赛中，加拿大队以4-2获胜，显示了超强的实力。比赛开始不久，美国队曾有一次近距离的射门，但与破门得分差之毫厘。而加拿大队在第7分钟，由15号队员达乌助攻，纳塔莉·斯普纳破门。但裁判员经过视频回看，认定队员越位在先，进球无效。

但强大的加拿大队马上就再次展示了进攻火力，由莎拉·纳斯门前垫射得分，她的这粒进球追平了加拿大女冰队史上由维肯海瑟在2006年都灵冬奥会上创造的单届奥运得17分的纪录。

比赛第15分钟，加拿大队玛丽-菲利普·波林在前场断球，随即带球调整后挥杆射门，将比分扩大为2-0，她也成为 连续四届冬奥会决赛都有进球的球员。第一节比赛，加拿大队以2-0领先结束。

第二节开始后，加拿大队持续给对手施压，比赛第29分钟，加拿大队一波攻势由菲利普·波林再次破门得分，送出助攻的是莎拉·纳斯。根据冰球比赛的规则，莎拉·纳斯超过了前辈维肯海瑟，将单届冬奥会进球最多的纪录扩大到18个。

3球落后的美国队终于在36分钟迎来了第一粒进球，由奈特在门前补射得分。

比赛进入最后一节，美国队在比赛还有12.5秒结束时连续轰门，终于再下一城，将比分追到3-2。但无奈时间所剩不多，最终加拿大队赢下本场比赛，时隔4年重夺冬奥金牌，这也是他们历史上第5次获得冬奥会女子冰球比赛的冠军。