2022年北京冬奥会女子冰球铜牌赛：芬兰女冰大胜瑞士，四夺冬奥铜牌

比赛开始后瑞士队率先发难，在场上占据明显主动，控球大幅领先芬兰队的同时射正球门次数也以13-5领先对手。但是比分方面却和场面有着截然不同的发展。

随着芬兰队逐渐起势，瑞士门将安德雷亚·布兰德利做出12次关键扑救，力保球门不失。

但是在11分38秒时，芬兰队的薇薇·瓦伊妮卡抓住机会，为芬兰队取得了领先。

首局比赛取得1球领先的芬兰队在第二局士气大涨，开始了对于瑞士队球门的狂轰滥炸。

瑞士门将布兰德利在第二局做出21次扑救，将自己球队的夺牌希望保持了最后，双方在第二局当中互交白卷。

第三局过半后，芬兰队的苏珊娜·塔帕尼在第43分24秒时扩大了领先优势，尽管当时芬兰队在人数上处于劣势。

10分钟后，芬兰队的内莉·莱蒂宁取得进球，芬兰队基本锁定了胜局。米歇尔·卡尔维宁在最后时刻打入锦上添花的进球，芬兰队4-0赢得比赛胜利。

本场比赛过后，芬兰女子冰球队收获队史自1998年长野冬奥会女子冰球首登冬奥舞台以来的第四枚冬奥会铜牌。那届冬奥会上，芬兰队4-1胜中国队首夺铜牌。之后她们在2010年温哥华冬奥会上加时赛3-2胜瑞典再获季军。2018年平昌冬奥会以及2022年北京冬奥会，芬兰队背靠背夺铜。