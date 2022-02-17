高山滑雪女子全能：瑞士包揽金银牌 意大利摘铜

北京2022年冬奥会高山滑雪女子全能比赛在国家高山滑雪中心进行，这项比赛包含滑降和回转两个比赛项目，两项比赛成绩相加得出最终排名。

在上午进行的滑降比赛中，中国选手孔凡影完赛成绩为1分41秒95，排在第24位。这个成绩比她之前在滑降比赛滑出的成绩提升了3秒，超越了自己。

奥地利选手克里斯蒂娜-沙伊尔以1分32秒42完成比赛，排名滑降环节的第一名。捷克名将埃丝特·莱德茨卡完赛用时1分32秒43，排名第二位。此外，在女子回转比赛中首轮遗憾出局的美国名将米凯拉·希弗林也顺利完赛，用时1分32秒98，排名第五，下午的回转比赛将是对希弗琳的考验。

回转比赛在北京时间下午2点打响。在上午滑降比赛中有不错表现的希弗林还是未能在回转比赛中顺利完赛。这样，这样高山滑雪传奇巨星在已经结束的北京冬奥会高山滑雪四个比赛项目中还未能收获奖牌。

瑞士选手米歇尔·吉辛的回转用时52秒25，在这个项目中排名第一，总成绩用时2分25秒67夺金，这也是她在北京冬奥会上的第二枚奖牌。此前她在女子超级大回转比赛中收获了铜牌。她的瑞士同胞温迪·霍尔德纳的回转用时53.31，加上滑降成绩，两项用时2分26秒72，排名第二，收获了银牌。意大利选手布里尼奥内总成绩为2分27秒52，摘得铜牌。

此外，中国选手孔凡影在回转的比赛中最后一位出场，她用时1分05秒73完成比赛，的总成绩为2分47秒68，排名第15，刷新了中国运动员在这个项目上的最好成绩。