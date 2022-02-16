2022年北京冬奥会短道速滑综述 - 顶级的故事、瞬间和纪录

2022年北京冬奥会短道速滑比赛过程跌宕起伏，精彩纷呈，出人意料的夺冠、载入历史的新纪录层出不穷。刘少昂为匈牙利斩获该国历史上首枚冬奥会个人项目金牌，汉妮·迪斯梅特赢得比利时历史上的首枚冬奥会短道速滑奖牌。

2022年北京冬奥会女子短道速滑赛场见证了意大利名将阿里安娜·方塔娜和荷兰巨星苏珊妮·舒尔廷之间的经典对决。最终，荷兰人收获4枚奖牌：2金1银1铜，此外还刷新了500米奥运会纪录以及1000米奥运会纪录和世界纪录。意大利名将在北京收获三枚奖牌后，成为意大利冬奥历史上收获奖牌最多的运动员。

男子方面，中国名将任子威和李文龙给主场观众带来了兴奋了理由，二人在男子1000米项目上摘得金牌和银牌。韩国选手黄大宪摘得1500米金牌，首次参加冬奥会的加拿大选手选手史蒂芬·杜博瓦在北京三色奖牌各得一枚。老将查尔斯·哈梅林收获个人第6枚冬奥奖牌。

1. 中国队主导混合接力

短道速滑混合接力首秀为首都体育馆举行的精彩赛事开了个好头。该项目在2022年北京冬奥会上首次登上奥运舞台，最终曲春雨、范可新、武大靖、任子威组成的东道主中国队摘得该项目冬奥历史第一金。这枚金牌也是中国代表团在北京冬奥会上的首金。这场比赛的竞争一直持续到终点，最终通过终点拍照技术确定冠军归属。意大利队和匈牙利队分别收获银牌和铜牌。

中国队收获短道速滑混合接力金牌 照片出自： 2022 Getty Images

2. 阿里安娜·方塔娜奖牌总数达到9枚

冬奥会开始前，冰迷对于意大利老将阿里安娜·方塔娜的表现倍加期待。人们最关注的问题是她能否成为历史上收获冬奥奖牌数量最多的短道速滑运动员。只要方塔娜在本届冬奥会上摘得一枚奖牌，即可创造该记录。最终，意大利传奇在首个奖牌项目上就得偿所愿，摘得一枚混合团体赛银牌。几天后，她再一次证明了自己的实力，在500米项目上成功卫冕。最后，她在女子1500米项目上摘得银牌，个人冬奥奖牌数也定格在11枚。

阿里安娜·方塔娜赢得个人第10枚奥运奖牌后庆祝 照片出自： 2022 Getty Images

3. 荷兰女队夺金后向天空献吻

从1998年长野冬奥会开始，韩国队包揽了每届冬奥会上的短道速滑女子3000米接力金牌。但是在北京冬奥会上，荷兰队最终打破了韩国的统治后上演了感人的一幕。荷兰队最后一位选手抵达终点后帮助队伍以4分03秒409的成绩夺金后，四位女选手向天空飞吻，将这枚金牌献给2020年去世的队友拉拉·鲁伊文

荷兰队在夺得女子3000米接力冠军后告慰队友亡灵 照片出自： Justin Setterfield

精彩语录

我就是为它而来，我当时感觉自己的机会来了，我要拼一把。我想赢，想第一个抵达终点，当我最终实现目标的时候，我的情绪爆发了。能和舒尔廷以及金·布廷这样的伟大选手一起争夺奖牌那种感觉太棒了。这是一场伟大的决赛，和她们一起比赛拼来这枚奖牌感觉更好。

阿里安娜·方塔娜（意大利）在夺得女子500米金牌后

能够成功登顶我感觉很自豪，感谢所有支持我到最后的人。今天我滑的非常好，战术执行的也很好。比赛结束后我看了看手机，当时收到了太多信息，以至于我已经无法全部看完。今天是我运动生涯当中最美好的一天。

黄大宪（韩国），在赢得1500米金牌后说道

我亲吻冰场是因为我太热爱短道速滑了，太喜欢我们参加的项目了。感谢大家，感谢比赛，感谢队友，感谢赛场。

范可新（中国）在赢得女子3000米铜牌后

2022年北京冬奥会短道速滑完整奖牌榜

混合团体接力

金牌：中国

银牌：意大利

铜牌：匈牙利

女子500米

金牌：阿里安娜·方塔娜 (意大利)

银牌：苏珊妮·舒尔廷 (荷兰)

铜牌：金·布廷 (加拿大)

男子1000米

金牌：任子威(中国)

银牌：李文龙 (中国)

铜牌：刘少昂 (匈牙利)

男子1500米

金牌：黄大宪 (韩国)

银牌：史蒂芬·杜博瓦 (加拿大)

铜牌：谢苗·叶利斯特拉托夫 (ROC)

女子1000米

金牌：苏珊妮·舒尔廷 (荷兰)

银牌：崔敏静 (韩国)

铜牌：汉妮·迪斯梅特 (比利时)

女子3000米接力

金牌：荷兰

银牌：韩国

铜牌：中国

男子500米

金牌：刘少昂 (匈牙利)

银牌：康斯坦丁·伊夫利耶夫 (ROC)

铜牌：史蒂芬·杜博瓦 (加拿大)

男子5000米接力

金牌：加拿大

银牌：韩国

铜牌：意大利

女子1500米接力

金牌：崔敏静 (韩国)

银牌：阿里安娜·方塔娜 (意大利)

铜牌：苏珊妮·舒尔廷 (荷兰)