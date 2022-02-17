米凯拉·席弗琳谈在全能赛中使用索菲亚·戈吉亚的滑降雪板

米凯拉·席弗琳透露了自己在2022年北京冬奥会高山滑雪女子全能滑降比赛中表现强势幕后的故事。

在美国高山滑雪传奇琳赛·沃恩的建议下，席弗琳向意大利奥运冠军、北京冬奥会女子滑降亚军索菲亚·戈吉亚借了一对滑雪板，参加自己的女子全能滑降比赛。

2月17日，席弗琳在终点接受采访时表示，戈吉亚在雪板上给她留下了字条，上面写着：“起飞吧米卡，你行的”（FLY MIKA, YOU CAN）。

26岁的席弗琳在接受NBC采访时表示：“这副雪板是她在训练中穿的。”

“戈吉亚现在不需要了，因为她没有比赛了。所以昨天我有机会使用这副雪板，今天我也穿这副雪板参加了比赛。她给我留了一个纸条，我看到上面写的字时几乎就要哭出来了。字条上写的意思就是穿上它你能起飞这样的话。”

她补充说道：“索菲亚能够赢得胜利，这是毋庸置疑的，她的雪板特别棒，负责她雪板维护的人工作非常出色。但是她赢得比赛最主要的还是靠自身的技术过硬，她们团队的配合是完美的。我有机会感受她的雪板这让我感到很幸运，我穿上它之后就尽量去尝试用自己最好的方式在雪上驰骋。”

席弗琳和戈吉亚的雪板赞助商是同一家。

四年前的平昌冬奥会上，席弗琳也曾经将自己的雪板借给了埃斯特·莱德茨卡，后者最终也是穿着席弗琳的雪板赢得了超级大回转金牌。

席弗琳说道：“对一个竞速滑雪运动员而言，雪板必须穿自己想要的，有时换一副也不失为一个好方法，这也是我在韩国将雪板借给莱德茨卡的原因，她在超级大回转比赛中穿着我的雪板。”

最近一段时间以来，席弗琳对于刚刚伤愈的戈吉亚公开表达了强烈的支持。

现在，席弗琳在女子全能赛中占据有利位置，仅以0.56秒落后于奥地利的克里斯汀·沙伊尔，有望冲击自己在2022年北京冬奥会上的第一枚奖牌。

回转比赛中，滑降排名靠前的选手将率先登场，比赛将于14:00开始。届时将会产生奖牌获得者。

米凯拉·席弗琳赛程 - 女子全能 - 2月17日

女子高山滑雪全能 - 滑降

10:30 - 12:00

女子高山滑雪全能 - 滑降 - 奖牌赛

14:00 - 15:19

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