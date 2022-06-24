通往巴黎2024之路：跆拳道奥运资格体系详解

2020年东京奥运会跆拳道奖牌获得者名单在选手国籍方面为历届奥运会最丰富的的一届。8位金牌获得者当中有5位来自从未赢得过该项目奥运冠军的国家。

新科冠军加冕的同时，名将则需面对失落。

比如拥有22枚奖牌，包括12枚金牌、位居奥运跆拳道历史奖牌榜排名第一的韩国队，他们在2020年东京奥运会上未能斩获任何级别的跆拳道金牌，这在该国奥运历史上实属首次。

2024年巴黎奥运会跆拳道比赛将在巴黎大皇宫举行，届时将会诞生更多新科冠军，还是老将最终强势反弹？精彩值得期待。

但是在此之前，运动员需要先参加资格赛的争夺。

通过本文了解关于如何获得2024年巴黎奥运会跆拳道比赛参赛资格的详细信息。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会跆拳道比赛重量级详解

2024年巴黎奥运会跆拳道比赛参赛人数

将有128位运动员参加2024年巴黎奥运会跆拳道比赛的争夺，男子、女子各64人，这些数字和此前几届奥运会数字完全相同。另外，128个席位当中已经包含了4个东道主席位（男子、女子各2席）以及2个参与席位（男子、女子各2席）。

除去东道主席位和参与席位，剩余的120个参赛席位将分配给国家和地区奥委会（NOC），每个NOC最多只能获得8个席位（每个级别最多1个席位，男子、女子各4席）。

巴黎奥运会跆拳道8个竞赛重量级当中，每个级别最多16位运动员参赛。如果难民奥林匹克代表队有运动员入选的话，这个数字可能会增加。

2020年东京奥运会男子-68公斤级比赛中，乌兹别克斯坦的乌卢格别克·拉希托夫（左）对阵马里的赛多·弗法纳 照片出自： GETTY IMAGES

争取奥运会跆拳道参赛席位运动员需符合的条件

若想获得2024年巴黎奥运会跆拳道比赛参赛席位，运动员需要满足以下要求：

运动员必须持有韩国国技院证书 运动员必须持有世界跆拳道联合会（WT）全球运动员证书

通过东道主席位、参与席位以及洲际资格赛获得参赛席位的运动员必须在2022年6月1日至2024年6月1日之间达成以下5项要求中的1项：

运动员必须赢得过WT赛事日历中任何赛事的冠军。 在资格期内，运动员必须至少有一次跻身WT世界排名前20位的经历。 运动员在2022年跆拳道世锦赛或2023年跆拳道世锦赛上，必须至少有一次闯进赛事16强的经历。 运动员在其所属大洲的洲际锦标赛或洲际跆拳道奥运资格赛上，必须至少闯进四分之一决赛。 运动员必须是其所在国家和地区的跆拳道锦标赛冠军得主。

2024年巴黎奥运会晋级之路

所有128个席位将通过五种途径分配：主办国席位、参与席位、WT奥运排名、WT大满贯冠军系列赛和洲际资格赛。

东道主席位和参与席位：共8位运动员

作为东道主，法国自动获得4个席位（男子、女子各2席），另设4个参与席位，将由三方委员会于2024年5月确定其归属。

WT奥林匹克排名：共40位运动员（男子、女子各20人）

WT奥林匹克排名每个级别排名前五的运动员将会为其所属NOC锁定1个席位。影响WT奥林匹克排名的最后一项赛事是将于2023年12月举行的大奖赛总决赛。

如果出现两位或多位运动员在WT奥林匹克排名上积分相同的情况，参加更高级别资格赛的选手将会锁定奥运席位。

奥运会为级别最高赛事为G20级。除此之外，WT跆拳道世锦赛次之为G14级，大奖赛总决赛为G10级，大奖赛系列赛为G6级。最低级别为G1级，包括的赛事有大奖赛挑战赛以及世界军人锦标赛赛事。

WT大满贯锦标赛系列赛：共8位运动员（男子、女子各4人）

2023年12月后，WT大满贯锦标赛系列赛每个级别排名最高的选手将为其所属NOC赢得1个席位。

如果出现积分相同的情况，在2023年跆拳道大满贯锦标赛系列赛中排名最高的选手将获得1个席位。

五大洲资格赛赛事：共72位运动员（男子、女子各36人）

只有通过奥林匹克排名或WT大满贯锦标赛系列赛途径获得的席位数量少于男子、女子各2席的NOC有资格通过此途径获得奥运会席位。东道主运动员不能参加其所属大洲的洲际资格赛赛事。

洲际资格赛中每个级别排名最高的两位运动员将为其所属NOC获得1个席位。大洋洲资格赛赛事中，每个级别排名最高的运动员每人只能赢得1个席位。

非洲资格赛:16人 (男女各8人)

亚洲资格赛:16人 (男女各8人)

欧洲资格赛:16人 (男女各8人)

大洋洲资格赛:8人 (男女各4人)

泛美资格赛:16人 (男女各8人)

2024年巴黎奥运会跆拳道赛制和赛程

自从跆拳道在2000年悉尼奥运会上首次亮相以来，它的重量级一直没有改变，在2024年巴黎奥运会上也将保持不变。

男子跆拳道重量级：-58公斤级，-68公斤级，-80公斤级，-80公斤级

女子跆拳道重量级：-49公斤级，-57公斤级，-67公斤级，-67公斤级

运动员之间直接交锋，一场定胜负，胜者晋级。奥运会跆拳道比赛每个重量级设4枚奖牌：1金1银2铜，2场复活赛获胜的运动员将收获铜牌。

2024年巴黎奥运会跆拳道比赛日期为8月7-10日，所有跆拳道比赛都将在位于巴黎核心地带的大皇宫举行，每天都有奖牌产生（男子、女子各1个级别决出奖牌归属）。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会赛程公布

2024年巴黎奥运会值得关注的明星选手

在女子组比赛中，泰国的帕尼帕克·旺帕塔那吉和克罗地亚的马泰亚·耶里奇分别在2020年东京奥运会上斩获-49公斤级和-67公斤级冠军，为各自国家摘得该国奥运历史上的首枚跆拳道金牌。

在-49公斤级决赛中，旺帕塔那吉击败了当时世界排名第二的西班牙名将阿德里亚娜·塞雷佐。塞雷佐虽然收获银牌，但仍然取得了惊人成就——年仅18岁就登上了奥运会跆拳道的领奖台。

塞尔维亚的米莉察·曼迪奇成为2020年东京奥运会跆拳道夺冠选手当中唯一一位手握不止1枚奥运金牌的选手，在东京折桂前，她曾经在2012年伦敦奥运会上摘得金牌。两年后已经31岁的她是否还会参加巴黎奥运会目前尚未有定论。来自韩国的李多彬在女子+67公斤级决赛中不敌曼迪奇，巴黎奥运会上她一定将会再次向最高领奖台发起冲击。

法国的2020年东京奥运会铜牌得主阿尔泰娅·劳林将借助主场之利冲击+67公斤级冠军，她的队友玛格达·威特·海宁也会将目标锁定在女子-67公斤级金牌上。

东京赛场上，奥运两金得主杰德·琼斯冲击三连冠的梦想被2016年里约奥运会季军、代表难民队参加东京奥运会的基米雅·阿里扎德击碎，在-57公斤的角逐中，琼斯遭遇一轮游。2024年巴黎奥运会上，她仍然有机会成为奥运历史上首位跆拳道三金得主。

男子组比赛中，乌鲁别克·拉希托夫在东京赢得-68公斤级冠军后，成为第一位获得奥运会跆拳道金牌的乌兹别克斯坦运动员。拉希托夫在16强赛中击败了三届世界冠军得主李大勋，后者曾经在2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会上获得银牌和铜牌。

奥运铜牌得主张准是帮助韩国重返奥运冠军行列的热门选手，他将向男子-58公斤级冠军发起冲击。

巴黎2024跆拳道资格时间表

2023年9月30日 ：东道国席位确认

：东道国席位确认 2023年10月1日至2024年1月15日 ：符合条件的NOC提交参与席位申请

：符合条件的NOC提交参与席位申请 2023年12月2日至3日 ：2023年世界跆拳道大奖赛总决赛，曼彻斯特(英国)

：2023年世界跆拳道大奖赛总决赛，曼彻斯特(英国) 2023年12月16 - 17日 ：2023年世界跆拳道大满贯冠军系列赛，无锡(中国)

：2023年世界跆拳道大满贯冠军系列赛，无锡(中国) 2023年12月22日 ：世界跆拳道联盟将向NOC书面确认获得的席位。

：世界跆拳道联盟将向NOC书面确认获得的席位。 2024年1月5日 ：各NOC向世界跆拳道联盟确认分配席位的使用情况。

：各NOC向世界跆拳道联盟确认分配席位的使用情况。 2024年1月6日 ：世界跆拳道联盟重新分配所有未使用的席位。

：世界跆拳道联盟重新分配所有未使用的席位。 2024年1月6日 ：世界跆拳道奥林匹克排名公布

：世界跆拳道奥林匹克排名公布 2024年1月11日 ：世界跆拳道联盟将向NOC书面确认获得的席位。

：世界跆拳道联盟将向NOC书面确认获得的席位。 2024年1月25日 ：各NOC向世界跆拳道联盟确认分配席位的使用情况。

：各NOC向世界跆拳道联盟确认分配席位的使用情况。 2024年1月30日 ：世界跆拳道联盟重新分配所有未使用的席位。

：世界跆拳道联盟重新分配所有未使用的席位。 2024年2月 ：大洋洲资格赛(TBD)，非洲资格赛(TBD)

：大洋洲资格赛(TBD)，非洲资格赛(TBD) 2024年3月 ：欧洲资格赛(TBD)，泛美资格赛(TBD)

：欧洲资格赛(TBD)，泛美资格赛(TBD) 2024年4月 ：亚洲资格赛(TBD)

：亚洲资格赛(TBD) 在每次洲际资格赛后的五天内 ：世界跆拳道联盟以书面形式向NOC确认所获得的席位。

：世界跆拳道联盟以书面形式向NOC确认所获得的席位。 每次洲际资格赛后两周 ：国家奥委会向世界跆拳道联盟确认分配席位的使用情况。

：国家奥委会向世界跆拳道联盟确认分配席位的使用情况。 此前每一步骤的五天内 ：世界跆拳道重新分配所有未使用的席位。

：世界跆拳道重新分配所有未使用的席位。 2024年5月2日 ：三方委员会书面确认向NOC分配参与席位(如适用)。

：三方委员会书面确认向NOC分配参与席位(如适用)。 2024年5月16日 ：世界跆拳道联盟重新分配任何未使用的席位。

：世界跆拳道联盟重新分配任何未使用的席位。 2024年7月8日 ：巴黎2024各运动项目报名截止日期

：巴黎2024各运动项目报名截止日期 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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