2024年巴黎奥运会：跆拳道比赛重量级介绍

跆拳道是奥运会竞赛运动当中从上演奥运首秀开始至今，调整最少的运动项目之一。2024年巴黎奥运会时也不例外。

响应国际奥委会体育运动性别平等的号召，奥运会跆拳道男子、女子竞赛项目数量完全相同。跆拳道运动首次入奥是在2000年悉尼奥运会，当时设立8个奖牌项目（男子、女子各4个），2024年巴黎奥运会跆拳道奖牌项目和千禧年奥运时完全相同。

通过本文了解2024年巴黎奥运会跆拳道比赛重量级安排。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会：举重比赛重量级介绍

2024年巴黎奥运会跆拳道重量级安排

男子跆拳道重量级：

-58公斤

-68公斤

-80公斤

+80公斤

女子跆拳道重量级：

-49公斤

-57公斤

-67公斤

+67公斤

值得注意的是，奥运会跆拳道每个项目将会产生4枚奖牌：除决赛选手将获得金牌或银牌之外，两位半决赛失利选手将收获铜牌。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会：拳击比赛重量级介绍

2020年东京奥运会跆拳道比赛回顾

2020年东京奥运会见证了跆拳道选手的更新换代，8个奖牌项目中，7个项目见证了新科奥运冠军的诞生。

新科冠军当中，阿纳斯塔西娅·佐洛蒂奇的夺冠最令人印象深刻，18岁的美国小将成为2020年东京奥运会上最年轻的跆拳道奥运冠军。她也成为美国奥运历史上第一位奥运会跆拳道金牌得主。

此外，东京奥运会上也诞生了多场高水平对决，多个项目的冠军都是在决胜局最后时刻产生的。如男子68公斤级决赛中，乌兹别克斯坦选手乌卢格别克·拉希托夫在最后8秒击败了英国选手布拉德利·辛登夺冠。泰国选手班妮巴·翁巴达那吉在女子49公斤级决赛最后7秒击败了西班牙选手阿德里安娜·塞雷索。

塞尔维亚的米莉察·曼迪奇成为唯一一位在东京奥运会第二次登上奥运最高领奖台的跆拳道运动员。她此前曾经在2012年伦敦奥运会上摘得金牌。

虽然2024年巴黎奥运会跆拳道重量级不变，但是跆拳道赛场的惊喜在等待着我们去发现。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会：柔道比赛重量级介绍