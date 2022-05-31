2024年巴黎奥运会：拳击重量级介绍

2024年巴黎奥运会上，拳击赛事将设立13个奖牌项目。

响应国际奥委会追求实现完全性别平等的目标，2024年巴黎奥运会拳击赛事设立男子7个重量级、女子6个重量级，相较以往更加接近于性别平等。

男子重量级相较于2020年东京奥运会时而言减少了1个级别（东京奥运会设8个级别），女子方面则增加了1个级别（东京奥运会设5个级别）。

2024年巴黎奥运会拳击资格赛重量级划分

男子重量级：

51公斤

57公斤

63.5公斤

71公斤

80公斤

92公斤

+92公斤

女子重量级

50公斤

54公斤

57公斤

60公斤

66公斤

75公斤

2020年东京奥运会拳击赛事回顾

2020年东京奥运会拳击赛事增加了两个女子重量级后见证了土耳其运动员首次斩获拳击奥运金牌，日本和保加利亚运动员也首次斩获奥运女子拳击冠军。

古巴和英国是仅有的两个在东京奥运会带走不止1枚奥运拳击金牌的国家。

菲律宾拳手取得了他们的奥运历史最佳战绩，单届斩获3枚奖牌，美国队则是自2008年以来首次无缘奥运拳击金牌。

古巴是东京奥运会斩获拳击奖牌数量最多的国家，在男子拳击项目上斩获4金1铜。

罗尼·伊格莱西亚斯在男子次中量级决赛中击败帕特·迈克科尔马克夺冠；艾尔伦·洛佩兹在男子轻重量级决赛中击败另一位英国选手本·惠塔克，斩获该国东京奥运会拳击第二金。

古巴拳击队队长、2016年轻重量级金牌得主胡里奥·塞萨尔·拉克鲁斯在男子重量级决赛中击败ROC世界冠军得主穆斯林·加吉马戈梅多夫折桂，安迪·克鲁斯在拳击收官日轻重量级决赛中击败基肖恩·戴维斯夺得冠军。

平时兼职医院保洁工作的2018年轻量级世界冠军凯莉·哈琳顿（爱尔兰）在东京赛场展现了天赋，击败卫冕世界冠军贝亚特里斯·费雷拉（巴西）夺冠。在通往决赛的道路上，败在她拳下的不乏名将，如卡洛琳·杜博伊斯（英国）和玛依瓦·哈马杜什（法国）

保加利亚队斩获队史首枚女子拳击奥运金牌，夺得冠军的斯托伊卡·克拉斯特娃是两届世锦赛亚军得主，她此前曾经于2018年退役。复出后的她成为该国自1996年亚特兰大奥运会以来首位奥运拳击冠军。

布塞纳兹·苏曼内莉成为奥运历史上首枚女子次中量级金牌得主以及土耳其首位拳击奥运冠军。

2016年里约奥运会上曾经斩获6枚奖牌（包括2枚金牌）的法国队在东京无缘奖牌令人感到震惊，里约奥运会男子轻量级银牌得主索菲亚内·乌米亚、2019年世锦赛男子蝇量级铜牌得主比拉尔·本纳马以及2019年欧锦赛女子轻量级冠军玛依瓦·哈马杜什先后爆冷出局。

巴黎奥运会，主场作战的法国拳手能否一雪前耻、重振雄风值得期待。