2024年巴黎奥运会：举重比赛重量级介绍

10个奖牌项目，男子、女子各5个，这就是2024年巴黎奥运会举重比赛的重量级安排。

巴黎奥运会举重比赛将于2024年8月7日至11日在巴黎会展中心的南法竞技场6号场馆进行。

响应国际奥委会力求实现运动项目性别平等的倡导，巴黎奥运会男子、女子举重奖牌项目数量相同。

和2020年东京奥运会一样，举重比赛赛制依然是先抓举、后挺举，每个项目有3次试举机会，取各自最好成绩相加，以总成绩进行排名确定奖牌归属。

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2024年巴黎奥运会举重资格赛重量级安排

男子重量级

61公斤

73公斤

89公斤

102公斤

+102公斤

女子重量级

49公斤

59公斤

71公斤

81公斤

+81公斤

巴黎奥运会举重比赛重量级进行了调整，10个重量级当中只有男子61公斤、73公斤以及女子49公斤和59公斤和东京奥运会相同。

2020年东京奥运会举重比赛盛况回顾

由于巴黎奥运会重量级进行了大幅度调整，这意味着部分举重运动员需要重新调整自己的体重以适应新的重量级。在这种情况下，那些所属重量级没有被调整的运动员可能将会面对来自其它重量级运动员的新挑战。

东京奥运会上，中国举重队派出8位运动员参赛，斩获了7金1银的佳绩。李发彬、石智勇、李雯雯、侯志慧、谌利军、吕小军、汪周雨全部登上了最高领奖台。廖秋云收获女子55公斤级银牌，在她的项目上，菲律宾选手希德林·迪亚兹夺得冠军，为其祖国实现奥运金牌零的突破。

格鲁吉亚的拉沙·塔拉卡哈德泽在男子+109公斤级比赛中以刷新三项世界纪录的成绩夺得冠军，总成绩达到了惊人的488公斤。2024年巴黎奥运会周期当中，他将向500公斤发起冲击。内茜·达霍梅斯成为首位赢得奥运金牌的厄瓜多尔女子运动员。

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