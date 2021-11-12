挪威越野滑雪巨星和肯尼亚新人：终点的等待

故事发生在长野冬奥会越野滑雪终点线上。正如人们预期的那样，挪威巨星比约恩·戴利在10公里传统技术比赛中第一个抵达终点，斩获个人第6枚奥运金牌，创造了历史。撞线20分钟过后，戴利并没有前往颁奖仪式现场庆祝，而是选择在终点等待最后一位参赛选手的到达。

他等待的那位选手是肯尼亚人菲利普·博伊特。博伊特是越野滑雪新人，那届奥运会两年前，他才生平第一次见到雪。他在奥运赛场的坚持赢得了挪威巨星的尊重，比赛当天，现场的雨水已经将赛道浸泡，如此艰难条件下，博伊特最终完成比赛则更显得更加难能可贵。

戴利之后在采访中表示：“博伊特值得被鼓励，对于他来说，那场比赛很艰难，但是他没有放弃。”

日本观众当时在现场的助威，让博伊特备受鼓舞，在比赛的最后他也提起了速度。

2014年接受BBC采访时，博伊特曾说过：“当时观众们喊着肯尼亚人，加油，加油！虽然我是最后一名，但是那种感觉就好像是我赢得了奖牌一样。”

体力透支、伴随着人声鼎沸，博伊特花了一分钟时间才缓过神来。这时他才发现有一个人在他越过终点后抓住了他的腰带，帮助他慢慢降下速度，之后给了他一个大大的拥抱。

博伊特说道：“我的教练跟我提过戴利，我只在电视上看到过他。真的没想到他这样的巨星能够在终点等着我，拥抱我。”

共同点

那场比赛中，戴利和博伊特一个是冠军，一个是最后一名，但是他们身上有一个共同点：那就是他们都在那天创造了历史。戴利成为首位6夺冬奥金牌的男子选手，而博伊特是肯尼亚首位参加冬奥会比赛的运动员。

回首两人在创造历史前走过的道路，差距可谓是天壤之别。

戴利出生于一个对于越野滑雪狂爱的国度，在挪威，越野滑雪的受欢迎程度可以和足球相提并论。他从小就开始滑雪，除此之外对于户外活动非常热衷，打猎、钓鱼、露营、皮划艇他都有涉足。

在青少年时期踢过一段时间的足球后，专注于越野滑雪的戴利成长迅速，1998年长野冬奥会前，他已经斩获了5枚冬奥金牌。长野冬奥会后，他的奥运金牌数上升至8枚。此外，生涯中他还收获了4枚奥运银牌。

戴利原本打算继续参加2002年盐湖城冬奥会，但是1999年的一次轮滑意外让他提前结束了自己的运动生涯。

比约恩·戴利在1998年长野冬奥会上 照片出自： Bongarts

没有雪，不是事儿

博伊特则成长在肯尼亚的一个农民家庭，他所在的地区没有雪，他自己也是在长野冬奥会开赛前两年才第一次见到雪。之后，练中长跑的他在当地著名鞋商的赞助下有机会尝试了越野滑雪，并最终获得了长野冬奥会参赛资格。

最初他是通过轮滑滑雪板在肯尼亚训练的。1996年2月，他来到了天气寒冷的芬兰，正式上雪。

博伊特回忆道：“刚开始的时候我觉得还是很有挑战的，因为我人生中从来没有体验过那样的寒冷天气。当时我穿滑雪板都觉得有点费劲。”

肯尼亚只有一个长野冬奥会参赛资格，最终博伊特击败了和他一起训练的亨利·比托克，获得了参赛机会。作为那届冬奥会唯一一位肯尼亚参赛选手，他在开幕式上高举国旗入场。戴利也在1994年利勒哈默尔冬奥会上担任过挪威的旗手。

2002年盐湖城冬奥会和2006年都灵冬奥会，博伊特同样也是肯尼亚旗手。在盐湖城他最终位列第64位，在都灵排在第68位。都灵奥运会上，他的表现有所提升，领先5名选手抵达终点。

博伊特原本有机会参加2010年温哥华冬奥会，但是由于生病错过了。一年后，他在戴利的祖国参加了2011年奥斯陆世锦赛。

菲利普·博伊特在2011年奥斯陆世锦赛上 照片出自： 2011 Getty Images

奥林匹克精神的使者

长野冬奥会结束几周后，博伊特的儿子出生了。他给自己的儿子取名戴利。

如今23岁的戴利·博伊特也已经知道了自己名字的来历，他的父亲也和挪威传奇巨星成为好友，两人经常一起做慈善，一起训练。

戴利和博伊特的冬奥成名之路天壤之别，但是两人最终的归属是一样的——成为奥林匹克精神的完美使者。