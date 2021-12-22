冬奥运动员莱昂德罗·里贝拉通过滑雪项目帮助贫民窟的青少年 

12岁的莱昂德罗·里贝拉是在一次和全家到阿根廷圣卡洛斯德巴里洛切的旅行时爱上了雪上运动的。“当我第一次见到雪时，我就爱上了。那种环境、雪和滑雪”，他说。

就这样，他找到了自己可以为之奋斗一生的目标。

十几岁的时候，里贝拉在北美寻找工作交流项目，看到了一个在滑雪场的机会。这位巴西人在美国的几个度假村找到了工作，并利用他的暑假，也正是北半球的冬天在那里工作，参加培训课程，练习他的雪上运动技能，并获得成为教练的资格考试。

“我曾是一家儿童滑雪学校的经理，但直到我二十四、五岁时，我才发现了对比赛的渴望。由于我有练习跑步和铁人三项的经历，越野滑雪是一个自然而然的选择。他说："我最终把10年的时间都献给了精英运动。

里贝拉后来代表他的国家参加了2010年温哥华和2014年索契冬奥会，目前担任巴西雪上运动联合会（CBDN）奥运会和残奥会协调人。

但在2014年冬季奥运会前两年，里贝拉做出了一个重要决定。也是这个决定，改变了巴西许多处在弱势的年轻人的生活：他决定启动Ski na Rua项目。

里贝拉在芬兰的沃卡蒂接受了Olympic.com的采访，他目前正在那里与巴西冬残奥队一起工作。

从配角到主角

作为一名运动员，里贝拉经常在圣保罗大学校园的街道上练习自行车和轮滑，这几乎是越野滑雪的夏季变体。在训练期间，里贝拉经常看到来自圣雷莫贫民区的儿童和青少年，他们或者担任汽车警卫，或者为跑步的人送水瓶。

里贝拉说：”这让我很困扰，我相信这些儿童和青少年可以通过参加体育活动与他人互动，以更平等的方式共同利用这个空间”。在与他的朋友亚历山大·奥利维拉的一次谈话后，两人决定将一些轮滑设备带到那里，留给那里的年轻人。

就这样，他们种下了一颗种子。

里贝拉说：“在很短的时间里，我就意识到它（设备）对孩子们的自尊心有很大的积极影响。”

随着孩子们变得越来越活跃，里贝拉和奥利维拉意识到，他们需要变得更有组织，才能为当地社区提供更多机会。

在圣保罗的 "Ski na Rua" 项目

项目的成长

2012年，只有四个孩子在使用轮滑装备，但第二年这个数字增加到15个。到了2014年，这个团体的规模增加了一倍还多，达到40人。2015年，Ski na Rua被正式设立为一个社会项目：两名来自圣雷莫地区的体育教师被聘请来教导孩子们。

"重要的是，他们[孩子们]身边有积极的榜样。我们聘请了一位在附近出生和长大的教师，并给他提供了学习体育的全额奖学金；他正在完成学业，学习说英语，并与我们一起从事这个项目。这让我们相信，一切皆有可能。"里贝拉解释说。里贝拉还说，该项目中目前有110名学生，年龄在6至21岁之间，其中30%是女孩。

里贝拉还意识到，Ski na Rua需要做的不仅仅是为孩子们提供体育活动。"学生们因各种原因缺席，例如牙疼。他们从来没有看过牙医。我们需要有人来照顾他们，我们找了一位牙医为40个孩子看一次牙。我们根据出现的需求来安排自己的工作"。

莱昂德罗·里贝拉在2010温哥华冬奥会 照片出自： 2010 Getty Images

传播知识是关键

当被问及是什么促使他领导这个项目时，里贝拉笑着说：”也许是为了我们所拥有的经历。如果我不能回馈他人，这一切对我来说都没有意义……只为自己做运动，再做四年，用成绩来衡量自己的成功程度，对我来说是不够的。我所拥有的东西不能和我一起被留下来"，他说。

通过体育工作来帮助和改变许多人的现实，也给他带来了极大的满足感：“我看到了人们的变化，以及体育如何对此做出了贡献，对个人和社会成长做出贡献。体育能够打开新的大门，改变生活”，里贝拉说。

Ski na Rua甚至培养出了一名奥林匹克运动员维克多·桑托斯，他参加了2018年平昌冬奥会，这让里贝拉和整个项目都感到骄傲。挑战是永无止境的，从财务到运营，但在许多人的合作下，里贝拉一点一点地调整议程，在精英体育活动（与CBDN合作）和参与性体育（Ski na Rua）方面都有所进展。

不是乌托邦，是一个梦想

莱昂德罗·里贝拉的梦想，除了促进冬季运动在巴西的发展外，还有就是希望巴西能够在冬奥会或是冬残奥会上赢得一枚奖牌。由于巴西几乎完全是一个热带国家，巴西在冬季运动中获得奖牌的梦想几乎是个乌托邦。

乌拉圭作家爱德华多·加莱诺曾经试图解释什么是乌托邦。”乌托邦就是在遥望远方。当我向前走了十步，远方也向着更远的地方移动了十步……那乌托邦是为了什么而存在呢？就是这样：它让我不至于停止行走”。

但里贝拉并不惧怕这段旅程。他知道这是一次漫长的行走，但经验告诉他，最重要的是要快乐。"今天我感到非常高兴，对我的工作很有帮助。我每天都在走着。我带着同样的激情继续前进。每次我看到雪的时候，都感觉像是我12岁时在巴里洛切那里第一次看到雪时一样"。