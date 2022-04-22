尼科拉·卡拉巴蒂奇谈地球日：“运动员可以引领世界向更可持续模式的转变”

一些运动员对于公开呼吁保护我们生活所在的地球是不遗余力的，奥运手球3金得主、众多球迷心中的手球历史最佳球员尼科拉·卡拉巴蒂奇就是其中之一。

值此地球日之际，身为法国非政府组织“公平竞赛为地球”（Fair Play for the Planet）大使的卡拉巴蒂奇，和我们分享了他参与应对气候变化运动的经历。

三次赢得国际手球联合会年度最佳球员奖的卡拉巴蒂奇表示：“对我而言（保护环境）已经不再是一种职责和义务，它已经成为一种生活方式。”

他的这种生活方式已经给他周围的人、俱乐部、国家手球协会产生了积极的影响，对于自己的儿子阿莱克和诺拉更是如此。

这位38岁的运动员还把为保护地球而尽力作为自己退役后的首要任务。

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尼科拉·卡拉巴蒂奇在生活方式上的改变

“我觉得现在对于环保已经谈不上是适应不适应的事了，因为它对我已经不再是的一种限制，它已经成为我的生活方式。”

“这样的转变始于饮食，饮食上的转变对于作为运动员的我有很大影响。我会考虑每天吃什么，这些食材来自哪里，然后确保我吃的东西给环境造成的不利影响越少越好。”

“在法国生活，考虑到饲养方法和运输，一块来自南美的牛肉和一块来自法国可持续方法体系出产的牛肉是不一样的。”

“这是我意识到的第一件事情，也是我在自己生活习惯上做出的第一个改变。”

“然后就是交通。我已经在巴黎生活8年多了，我和家人都是选择公共交通、自行车、电动滑板车或者火车出行。考虑到出行，我会买辆车。但是我会买对环境影响最小的车型。”

“我还支持环保事业，我推动俱乐部、协会、国家队的人员去改变他们使用瓶装水、塑料的习惯。”

“在巴黎圣日耳曼，我们有饮水机，所以大家就可以避免使用塑料瓶装水，这样我们至少避免了1吨塑料的用量。”

“法国联赛也创建了“绿色区域”，那里会给大家发可持续使用的水瓶，以避免塑料浪费。国家手球协会也在响应。”

运动员在环保方面发挥的作用

“运动员可以引领向更可持续模式的转变，以适应周围的环境。”

“我们的个人行为可以激励那些关注我们的人，同时也能够启发我们的俱乐部、我们的领导和我们的手球协会，朝着同一个方向前进。”

尊重重视环保的人：卡拉巴蒂奇如此教育孩子

“我会教孩子学会尊重、讲礼貌、有同理心；尊重别人和我们周围的环境，最重要的就是要有同理心，提升人们对环保的意识。这就是我的方法。”

“当我们建立这样的价值观之后，就会产生很大的变化。尊重环境始于尊重他人。”

“投资我们的星球”：2022年地球日主题对卡拉巴蒂奇的激励

“这个主题引起了我们的共鸣，因为未来我自己的工作将会和保护地球相关。我希望通过不同的方式投资我们的星球。我正在和弟弟一起创建一个捐赠基金，我可能还会加入为环保公司提供支持的基金。”

“我现在做的任何事情都会考虑到对于地球环境的影响有多大。”

卡拉巴蒂奇寄语

“我想告诉我的孩子和关注我的人：我们需要带着希望去努力，即使现在有新冠疫情和俄乌战争，以及其它很多会让我们气馁的事情发生。”

“我认为我们要始终为自己相信的事情去奋斗，我们要参与进来。这就是我想向孩子们展示的——以为自己相信、梦想的事物去奋斗为荣。”