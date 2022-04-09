乌克兰体操运动员和体育的力量

乌克兰体操运动员伊利亚·科夫顿继续比赛和训练的艰苦条件很容易被人们忽视。

18岁的科夫顿是男子体操界冉冉升起的一颗新星。2020年东京奥运会上位列男子全能第11位的他在2021年世锦赛上获得该项目铜牌。

在过去的六周里，科夫顿包揽了国际体操联合会四站单项世界杯的双杠冠军，在科特布斯、多哈、开罗和巴库都摘得了金牌。

但是在乌克兰，他的亲人和同胞都在为生命而战。

“每个人都知道我们祖国的现状，”科夫顿3月2日在多哈世界杯比赛期间在Instagram上写道：“在乌克兰，战争已经持续了七天。”

“我们为亲戚和朋友以及我们的国家担忧，”他在帖文中继续写道：“我们会在体操馆中奋战，证明克兰不会放弃。”

科夫顿只是战争中不屈不挠的无数活生生的例子之一。他把正在发生的事情当成一种激励，期待为他的国家和他从事的运动带来积极的影响。

除了情感上的挑战，科夫顿和乌克兰代表团的其他成员也面临着后勤方面的挑战。在参加完两项比赛后，他们本应在3月初回国。

然而，他们在多哈停留的时间比预期要长，由组织者出资在那里继续训练。

“我们没有向任何人求助。世界上许多国家、联合会、教练、运动员和普通人都向我们提供了帮助。他们通过社交媒体和熟人联系到了我们，”科夫顿的教练之一伊琳娜·纳迪乌克在Gymnovosti翻译的采访中说：“我们得到了去国外训练的机会，有一个栖身之处，可以训练，还可以安顿运动员的家人。”

国际奥委会也提供了援助，已经向于今年初成立的服务于乌克兰奥委会和该国体育运动的团结基金捐款超过200万美元。该基金由国际奥委会和奥林匹克团结基金的100万美元首笔捐款和后期欧洲奥委会的50万美元捐款组成。此外，还收到了奥林匹克运动利益攸关方的其它捐款。

“在这种困难的情况下，听到专项小组在支持乌克兰运动员和该国奥林匹克社区方面取得的巨大进展令人感到振奋，”国际奥委会主席托马斯·巴赫在谈到为这笔团结基金的分配成立专项小组时说道：“目睹奥林匹克运动中这些团结的表现，团结起来提供这种急需的支持，也令人印象深刻。”

其它方面，体操界已经开始为非乌克兰体操世界杯代表团成员的运动员提供帮助，比如2018年青奥会全能和自由体操铜牌得主阿纳斯塔西娅·巴金斯卡，她已经在法国找到了避难所。

在她此前效力过的体操俱乐部Gym Flip的帮助下，巴金斯卡和她的家人离开乌克兰前往法国的博凯尔。

她的母亲娜塔莉亚·巴金斯卡在接受Midi Libre采访时说道：“我们在博凯尔受到了热情的接待，我们不能指望受到如此热烈的欢迎，如此热情的款待。”

“我支持世界和平，”他在接受 International Gymnast采访时说道：“我呼吁我们所有人互相尊重和相互支持，把我们的美好想法带到生活中。感谢全世界和每一个支持我的国家，支持乌克兰的人鞠躬。善良和正义一定会战胜邪恶和疯狂。”