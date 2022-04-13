“分享胜利的喜悦”激励38岁手球传奇尼科拉·卡拉巴蒂奇倾尽所有

拥有奥运3金、世锦赛4冠、欧锦赛3冠、冠军联赛3冠的法国男子运动员尼科拉·卡拉巴蒂奇无论从任何角度评判都可谓手球运动的传奇巨星。如今，这位不断创造历史的手球巨星还在续写已经辉煌无比的个人运动生涯，他给自己设定了新的挑战。

2020年东京奥运会开赛前一个月，卡拉巴蒂奇由于膝盖十字韧带伤势只能坐在自家沙发上为征战世锦赛的队友呐喊助威。最终高卢雄鸡在埃及世锦赛上位居第四。如此“高龄”遭遇这种伤病，参考其他运动员的经历，毫不夸张的讲，他的运动生涯有可能就此终结。但是，卡拉巴蒂奇没有让这样的结局出现。

2021年5月，伤愈的他加入到一支面貌一新的法国男子手球队，主教练是他的前队友纪尧姆·吉勒。东京奥运会结束之后，同为队内元老的迈克尔·吉古（40岁）和卢克·阿巴罗（37岁）先后宣布从国家队退役，而刚刚年过38岁的卡拉巴蒂奇选择继续。

原因何在？他给出的答案是和新一代分享激动人心的运动历程。

卡拉巴蒂奇在接受Olympics.com专访时表示：“如今的我在这项运动中享受着的点和以前不同。之前我有机会实现自己的梦想，多次赢得重大赛事冠军，那种喜悦是无与伦比的。但是在这个过程中我意识到和没有经历过如此喜悦的人分享这种经历能够让我无比快乐。这也是激励如今38岁的我继续奋战的部分原因。”

冲击冠军联赛第四冠

4月7日在皮埃尔·顾拜旦体育场举行的冠军联赛季后赛带领巴黎圣日耳曼手球队37-30击败挪威Elverum队后，他再一次和年轻一代的队友们分享了这份心情。

那场比赛中，卡拉巴蒂奇5次射门就打入4粒进球，此外他还送出了2次助攻。

那场胜利帮助他的球队闯进四分之一决赛（比赛将于5月11日和18日进行），巴黎圣日耳曼还保留着参加最终四强赛的可能。这也意味着卡拉巴蒂奇还有可能去冲击生涯个人第四座欧冠冠军奖杯！值得一提的是，此前三冠是他分别带领三支不同球队获得的，分别是蒙彼利埃、基尔以及巴塞罗那。

“赢得冠军联赛是我们俱乐部的头等任务，但是遗憾的是目前队里伤病太多。米凯尔·汉森因为肺栓塞赛季报销。内迪姆·雷米利刚刚脚踝扭伤。”

“因为我们是巴黎圣日耳曼，大家都会认为我们是夺冠大热门球队，但是现在的我们已经不是（热门）了。基尔、巴塞罗那、凯尔采、维斯普雷姆现在是热门球队。”

“我觉得和我们和那些球队有一拼，我会为跻身四强赛拼搏到底。”卡拉巴蒂奇说道。

漫长赛季应对自如

卡拉巴蒂奇的本赛季始于去年7月的奥运会，至今尚未真正结束。奥运结束后，他首先先回到了俱乐部队，然后1月又重返国家队参加2022年欧洲杯。由于内迪姆·雷米利、卢卡·卡拉巴蒂奇、蒂莫西·恩古桑以及艾洛西姆·普兰迪的因伤缺席，法国队仅获得第四名。之后他又回到俱乐部参加联赛，大巴黎在本赛季的国内联赛中至今未尝败绩，9分优势领先南特领跑积分榜。

年近40的年龄，保持如此密集的赛程对于卡拉巴蒂奇而言并非易事，但是这位三次赢得世界最佳球员奖（2007、2014、2016）的巨星总能找到克服挑战的方法。

他介绍道：“有时身体确实会出现疼痛感，我也不知道为什么。但是总体而言我的身体和精神方面都很强大。”

他在巴黎圣日耳曼和法国国家队扮演的角色不一样，但是他对于球队的影响依旧很重要。

“过去的时间里，我需要得分、传球、防守、进攻、反击，每场比赛都是如此，拼搏60分钟。如今我还会做这些事，但是每场比赛只打30-40分钟。我现在的重点放在传承和为队友提供帮助方面，虽然之前这些事也一直是我的职责所在。”

享受当下

4月14日和4月16日，法国队和欧洲杯亚军、东京奥运会季军西班牙队进行了两场友谊赛，首场比赛法国队44-33取胜，双方的第二次交锋，高卢雄鸡31-32惜败。

赛前谈到西班牙队时，卡拉巴蒂奇称赞道：“西班牙队是一支非常强大的队伍，他们几乎每次参赛都能登上领奖台。”

“我们在法国主场比赛，有家人和朋友来观赛，那种感觉太棒了。”

双方的对决从某种个意义上可以被看做是2024年巴黎奥运会男子手球奖牌争夺战。对于这种说法，卡拉巴蒂奇不置可否，他表示在2023赛季结束前，他的关注点都将放在俱乐部赛事上。对于那之后会怎样，一切都是未知的。

“理想情况下，我觉得自己能保持状态，一切顺利，我的身体还能承受的住。如果身体扛不住了，我的动力应该也不会少一分。所以为什么不梦想一下2024年巴黎奥运会呢。”

“但是关于未来，我现在不会考虑的很远。只是享受这次旅程，因为快要到终点了，时间过得飞快，因此我要好好享受。”