2月10日花样滑冰男单自由滑奖牌赛：陈巍加冕奥运桂冠 羽生结弦第4

北京时间2月10日，北京冬奥会花样滑冰男单短节目的比赛在首都体育馆展开。日本选手羽生结弦、键山优真以及美国选手陈巍等知名运动员展开了激烈的争夺。最终，美国选手陈巍成为第7位赢得该项冠军的美国运动员。

“这就像是一场旋风，一切都发生得太快了，”陈巍对NBC说，“这个项目真的很有趣。最后，我真的很兴奋。当我完成最后一跳跃时，我觉得我几乎赢定了。你无法想象这种感觉，”他在谈到自己赢得奥运金牌时说。“这对我来说意味着整个世界。我与北京有家庭的关联。能有机会在这里夺得，真是太棒了。”

金博洋在第三组第2位出场，他的短节目得分为90.98分。在自由滑中，他选用了来自《Invocacion y Danza》和《波莱罗舞曲》的配乐。在充满神秘感的旋律中，他完成了第一个勾手四周跳、后外点冰四周和后外点冰两周。随后又高质量完成了又一个后外点冰四周，阿克塞尔三周跳和Flip三周跳同样顺利完成，这样，金博洋完成了这套动作的所有跳跃，并几乎零失误完成整套动作。完成比赛后，金博洋激动得落泪，他的这套动作得到了179.45分，创造个人赛季最佳成绩，排名自由滑已出场选手的第2位。

赛后，金博洋表示，“过去4年中，训练一直都非常忙。比赛后我想到训练都没有失败的动作，都跑到比赛中来了，所以我觉得非常打击自己的心理。也是很想很好地滑出这套节目。最终能够在家门口滑出这样的表现，我觉得一切都是值得的。我觉得非常开心，也对得起这四年当中的压抑。过去为了让自己更好所产生的消极情绪一下都释放了。在家门口能有好表现，觉得一切都值得了。”

羽生结弦 照片出自： 2022 Getty Images

卫冕冠军、两届冬奥金牌得主日本选手羽生结弦在短节目中排名第8，他曾放言要在北京冬奥会上挑战阿克塞尔四周跳。他在本场自由滑选用了日本作曲家冨田勲为日本电影《天与地》创作的原声音乐。他一登场就挑战阿克塞尔四周跳，虽然未能如愿，但仍是至今为止距离成功最近的一次尝试。最终，羽生结弦得到188.06分，在自由滑项目中暂列第一，总分也暂列第一。

第三组最后出场的是ROC运动员谢梅年科，他得到78.37分，加上短节目得分，总分274.13分，超过此前排名第三的金博洋。

最后一组出场的6位选手包括美国选手贾森·布朗、格鲁吉亚人克维捷拉什维利、韩国选手车俊焕、日本选手宇野昌磨和键山优真，以及短节目排名第一的美国选手陈巍，他们将决定最后的奖牌归属。

贾森·布朗在《辛德勒名单》的音乐声中表演得如痴如醉，得到184分，总分281.24，紧随羽生结弦之后。接下来，格鲁吉亚选手克维捷拉什维利得到170.64，韩国选手车俊焕得到182.87分，总分282.38分，超过了此前出场的美国选手贾森·布朗。

随后，平昌冬奥会男子单人滑银牌得主日本选手宇野昌磨登场，他在《波列罗舞曲》中挑战沙霍夫四周跳、Flip四周跳、后外点冰四周等5个四周跳动作，但出现一些失误，得到187.10分，总分293.00，超过了此前排名第一的羽生结弦。但随后登场的18岁日本小将键山优真在电影配乐家汉斯·季默创作的经典电影《角斗士》原声音乐中，滑出本赛季最好的状态，得到201.03分。

最后登场的是在此前短节目中以113.97分刷新了世界纪录的美国选手陈巍。自由滑中，陈巍选用了艾尔顿·约翰演唱《火箭人》作为配乐，他完成了Flip四周跳、沙霍夫四周跳、勾手四周跳、外点四、阿克塞尔三周跳等跳跃动作，他的发挥无懈可击，赢得了现场观众的，赢得了裁判组，得到218.63分，刷新了国际滑联男单自由滑世界纪录，以总分332.60夺得金牌，成为美国历史上第七位冬奥男子花滑冠军。