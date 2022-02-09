教练谈陈巍：“他知道自己想做什么”

陈巍方面，他的教练拉法埃尔·阿鲁图尼安表示自己的弟子在2022年北京冬奥会上要“稳扎稳打”。

四年前，陈巍在2018年平昌冬奥会男子单人滑短节目中发挥失常，最终位列第17位。但是北京冬奥会上，他没有重蹈覆辙。这一次他在短节目比赛中以刷新世界纪录的成绩位居第一，为周四展开的自由滑比赛打下了坚实基础。

阿鲁图尼安表示22岁的陈巍一直在不断学习当中。

周三接受Olympics.com前方记者采访时，阿鲁图尼安表示：“生活中发生的一切皆有原因。就看在发生事情之后你能否做出正确的决定，陈巍做到了。”

陈巍的正确决定为他带来了短节目113.97的得分，领先键山优真的108.12分和宇野昌磨的105.90分，位居第一。

两届冬奥会冠军得主、卫冕冠军羽生结弦在短节目第一个跳跃动作时出现失误，最终仅位居第八。

因为周四男子选手将进行自由滑比赛，因此今天的首都体育馆人头攒动。陈巍、键山优真、宇野昌磨、羽生结弦在最后两组亮相。

今天的训练中，羽生结弦尝试了更多阿克塞尔·四周跳。北京冬奥会开始前，他曾经表示，这个尚未有人在正式比赛中完成的动作是他的焦点。今天他至少两次完成了这个动作，但是完成的质量难称完美。除此之外，他还尝试了一些其它跳跃动作。

他还完成了后外结环四周跳，这个动作在他此前的自由滑表演中并没有包含，属于新加入的动作。从训练场上看，羽生结弦的战术应该是展现多种不同的跳跃，希望以此来弥补短节目95.15分的劣势。

训练日：享受当下

虽然阿克塞尔四周跳是人们关注的重点，但是今天的训练中，各路高手展现的高难度跳跃、专注的神情同样令人印象深刻。尤其是羽生结弦，他依旧是媒体关注的焦点

至于陈巍，他的教练表示，无论是和平昌的（自由滑）第17名还是如今的第1名，他们的比赛计划不会变：“我觉得他应该知道自己到底想做些什么。”

虽然他的终极目标是金牌，但是陈巍在本届赛事过程中接受采访时一直在强调，自己享受当下，享受冬奥会的经历，心态上要好于平昌冬奥会时的自己。

接受NBC采访时，他表示：“现在我依然在享受昨天比赛的感觉。我享受当下为的就是明天能够重新出发。”

曾经执教过关颖珊、阿什利·瓦格纳等顶尖冬奥会选手的阿鲁图尼安表示自己被陈巍周二短节目的表现感动了。他甚至留下了眼泪，这在以扑克脸著称的他身上实属罕见。

“我就站在那里看比赛，几乎一动不动。然后我就感觉自己的眼睛里泛起了泪花。很激动。因为这是一条漫长的旅程。我已经执教他超过10年了，一起共事了那么久。这就是为什么我觉得自己会激动的原因吧。