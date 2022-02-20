男子4人雪车奖牌赛：德国赛队包揽金银牌 加拿大摘铜

2月20日，北京冬奥会男子4人雪车比赛在国家雪车雪橇中心打响，20支赛队参加第四轮的决赛，四轮比赛用时最短的赛队将获得本届冬奥会男子4人雪车的金牌。

率先出场的是前三轮排名第20位的巴西4人组合。孙凯智领衔的中国车子队在第2位出场，他们用时59.47秒。中国队的另一个赛队李纯健赛队在第5位出场，他们以59秒66，排名已出场赛队的第5位。无论中国车队最后的排名如何，他们已经创造子在冬奥会4人雪车比赛的最好成绩。

著名的德国洛赫纳赛队和弗雷德里希赛队在最后两位出场，目前排名第1的是加拿大克里普斯赛队，他们用3分55秒09。洛赫纳赛队在完成最后一轮的比赛后，四轮共用时3分54秒67，占上榜首。最后，弗雷德里希赛队出场，他们将最快成绩提升至3分54秒3，夺得本项比赛的金牌。

这样，弗雷德里希获得他的第4枚奥运金牌。此前，他已经在2月15日赢得双人雪车比赛的冠军。在2018年平昌奥运会上，弗雷德里希就赢得了双人和4人雪车比赛的冠军，在北京冬奥会上，他复制了这一辉煌。

中国的孙凯智和李纯健赛队最后的成绩分别是第16和17位，实现了中国赛队在这项比赛的最好成绩。