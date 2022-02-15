北京冬奥会男子双人雪车奖牌赛：弗里德里希带领德国队横扫领奖台

德国雪橇传奇人物弗朗西斯科·弗里德里希在延庆举行的的双人雪车比赛中表现一如既往的稳定，赢得了他的第三个奥运冠军。

这也是这位31岁的名将本届奥运会首次登上领奖台，他在第四轮比赛后滑出了3分56秒89的成绩超越了同胞的两组选手。

弗里德里希在过去几年中在雪车领域缔造了传说，在在双人比赛中，他拿下了七个世界锦标赛冠军，在过去两个赛季中，他只在该项目中输过两次。在四人比赛中，他也一直是夺取金牌的热门人选，他在该项目赢得了三个世界锦标赛冠军。

弗里德里希和马吉斯还参与了2018年平昌冬奥会，并缔造了双人赛历史上最令人难忘的瞬间之一，他们在追平加拿大的贾斯汀·克里普斯和亚历山大·科帕奇的成绩后，共享了金牌。

这一次，德国人没有给任何人留下空间，通过一场酣畅淋漓的胜利拿下了他在本届奥运会上的首枚金牌也是他的第三枚奥运金牌。

中国选手孙楷智组合最后位列第十四位。