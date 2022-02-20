高山滑雪混合团体奖牌赛：奥地利夺金

2月20日，在北京冬奥会高山滑雪混合团体赛的决赛中，平昌冬奥会银牌得主奥地利通过计时战胜了德国队，夺得本届冬奥会高山滑雪混合团体比赛的金牌，德国队收获银牌，世锦赛卫冕冠军挪威队摘铜。

在较早进行的1/4决赛中，奥地利队以3-1战胜了斯洛文尼亚队；法国队与挪威队战成2-2平，但挪威队由于用时更短而获得晋级的机会；随后，美国队以3-1战胜意大利，美国名将席弗琳在与巴西诺的比赛中失掉1分；最后一场1/4决赛在世锦赛铜牌得主德国与平昌冬奥会冠军瑞士之间展开，德国选手施特拉塞尔出现失误，双方战成2-2平，但 通过计时，速度更快的德国队晋级。

这样，在半决赛中，奥地利对阵挪威队，德国队与美国队交锋。奥地利与挪威队的比赛率先展开，双方战成2-2平，奥地利通过计时晋级大决赛，挪威队将参加铜牌争夺战。随后，德国队3-1战胜了美国队入围金牌争夺赛。

随后，挪威队与美国队展开小决赛的铜牌争夺赛，美国队由莫尔特赞率先得到1分，随后挪威队由索尔海姆扳平比分。美国名将席弗琳登场，但还是未能战胜挪威对手。最后一轮，挪威选手出现失误，美国队将比分改写成2-2平。通过计时，挪威队还是取得了利用，赢得了这场铜牌争夺赛。

德国与奥地利的金牌决赛最后打响，双方在常规比赛战成2-2平，但奥地利队用时更少，收获了金牌。德国队收获银牌。