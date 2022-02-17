米凯拉·席弗琳拒绝让质疑影响她对高山滑雪的爱

周四（2月17日），北京冬奥会前被外界看好将会赢得多枚奖牌的美国高山滑雪名将米凯拉·席弗琳在社交媒体上发表了感人话语。

26岁的冬奥三金得主在发文中加入了她最喜欢的两枚金牌：2014年索契冬奥会回转金牌和2018年平昌冬奥会大回转金牌，从情感方面对那些批评她的少数人进行回击。

尽管饱受恶评人的攻击，但是席弗琳希望自己能够“再次、再次、再次、再次、再次、再次”站起来，席弗琳文中说道：“不是总那么轻松，但是失败也并非世界末日。”

本届冬奥会席弗琳在已经参加的五个项目中有三个“未完赛”，另外在超级大回转比赛中位居第9，在很少参加的滑降比赛中位居第18。因此外界开始质疑她为什么屡败屡战。对此席弗琳的回答是，她热爱这项运动。

“我回来是因为今天比赛前9个弯我的表现相当好，感觉像在天堂。这就是我应该有的样子，我是一个特别固执的人。”

现在，席弗琳还有一个项目——团体赛。美国队员都希望看到过去多年来给美国高山滑雪队带来无限欢乐的队友、生涯6夺世界冠军、3夺年度总冠军的席弗琳能够找到自己的最佳水准。席弗琳的队友希望为她、也为自己、为美国赢得一枚奖牌。更重要的是，她们希望能够一起赢得奖牌。