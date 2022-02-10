2月10日单板滑雪女子U型场地奖牌赛：克洛伊·金卫冕成功

北京时间2月10日，单板滑雪女子U型场地技巧决赛在张家口云顶滑雪公园打响。决赛共分三轮进行，取其中最高分作为有效成绩，这给了运动员足够的发挥空间来展示最好的自己。共12名运动员参加这场决赛，中国有三人，分别是蔡雪桐、刘佳宇和邱冷。

24岁的邱冷在资格赛中排名第12位，所以她排在第一位出场。她的的亮相顺利完成既定动作，得到子53.75分。平昌冬奥会亚军得主刘佳宇第6位出场，她在完成正脚跳跃时落地失误，只得到11.25分。第10位出场的蔡雪桐在首轮表演中完成了两个900跳跃动作，她在难度、风格等方面都发挥不错，得到81.25分。

2018年平昌冬奥会金牌得主克洛伊·金最后一位出场，她成功挑战了正脚和反脚两个1080，得到了94高分。首轮过后，克洛伊·金排在第一位，日本选手富田濑奈以86分排名第二，蔡雪桐暂列第三。

第二轮比赛，日本选手富田濑奈得到了更高的88.25分。而蔡雪桐在成功挑战1080后，接下来跳跃落地时双手扶地，遗憾得到64.50分。克洛伊·金的登场牵引着所有观众的目光，她在挑战反脚高难度动作时失误，但她在第一轮的得分似乎已经难以被对手超越。

第二轮过后，西班牙老将卡斯特列特以90.25分跃居第二位，富田濑奈和蔡雪桐排在三、四位。

最后一轮，在前两轮都出现失误的刘佳宇顺利完成动作，做出了前空翻540的动作，得到73.50分。日本选手富田濑的最后滑行出现失误，最后采用第二轮的88.25分作为最终成绩。西班牙选手卡斯特列特依然发挥稳定，顺利完成所有跳跃动作，得到了78.25分。这样，她的有效成绩是第二轮的90.25分。接下来蔡雪桐的发挥将决定她今天能否收获奖牌，她顺利挑战了翻转结合的1080，并配合高质量抓板，但75.00 分还是无法进入前三名。最后出场的克洛伊·金尝试挑战1260未果。

这样，美国选手克洛伊·金以94分成功卫冕夺金，成为首位蝉联这个项目奥运金牌的美国女将，西班牙选手卡斯特列特以90.25分摘银，这是西班牙女子运动员自1992年之后夺得的首枚奖牌，日本选手富田濑奈88.25分获得铜牌。蔡雪桐第4名，无缘奖牌。

2022年北京冬奥会上成功卫冕女子单板U型场地技巧冠军的美国名将克洛伊·金赛后激动的一时语塞，她表示：“让我缓一下，我现在回答不了问题。”稍作调整后，克洛伊说道：“这感觉太不真实了，能够代表我的国家来到这里参赛我感到非常荣幸。过去四年，我非常努力，为的就是能够重返冬奥会，再来一次。我为自己感到自豪，感谢所有支持我的人，即使在我为了学业短暂告别赛场时依然对我不离不弃，这对我来说意义太大了！我真心觉得，如果没有大家的支持，我不可能再次夺金。我今天表现非常好。”

美国名将接着说，“我感觉很好，我期待能够回家见到我的家人、狗狗以及我的男朋友。对于未来的一切我都很期待。”夺冠后，克洛伊将收到好多信息和电话道贺，“我有点儿害怕（笑），但是我很兴奋。大家都太棒了，家人每天给我发信息，很遗憾他们无法跟我一起来到这里，但是我们能够感受到他们在万里之外满满的爱。”