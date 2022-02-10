2月10日越野滑雪女子10公里传统技术：挪威名将收获北京冬奥第二金

2月10日下午，北京冬奥会越野滑雪女子10公里（传统技术）的比赛在张家口国家越野滑雪中心打响。本场比赛的赛道一圈全长4936米，运动员需要完成两圈的滑行，最大爬坡44米，总爬坡192米，高度差57米。

今天的比赛共有98名运动员参赛。挪威运动员特蕾丝·约海于格用时28分06秒3完成比赛，夺得本项比赛的金牌，这也是挪威人在本届冬奥会上赢利的第二枚金牌。此前，他在女子双追逐比赛中也赢得冠军。芬兰选手尼斯卡宁以28分06秒7落后0.4秒，收获银牌，她的同胞帕尔马科斯基用时28分37秒8完成比赛，摘得铜牌。

中国选手池春雪完赛用时31分10秒6，排名39位；李馨的成绩是31分36秒9，排在49位；马清华用时31分52秒3，排在50位、；迪妮格尔·衣拉木江完赛用时32分23秒8，排在第56位。

完成比赛后，池春雪表示，“因为今天的风很大，整个赛道的状况其实也不是特别好，雪槽里面有很多浮雪，有一部分的雪槽其实是没有办法正常使用的，还是对速度有影响。包括如果你运气好的话，滑行起坡的时候可以是顺风的。但是这个场地顺风比较难，一般情况下都是顶着风滑，所以对速度的影响还是非常大的，体力消耗非常大。整个过程中都是自己一个人在滑行，是自己对自己的对抗，非常难。”

对于今天的表现，池春雪给自己打出了90分，“我觉得如果在这个赛季能够有更多的国际比赛，可能我对在大赛上的体能分配和滑行经验会更好，对比赛精神上的兴奋和调度也会更高更快。”