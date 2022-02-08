2月8日单板滑雪男子平行大回转奖牌赛-奥地利摘金

平行大回转是两名运动员在平行赛道上并排滑 下，率先越过终点线的选手获胜并进入下一轮。比赛场地云顶滑雪公园赛道的高度差151米，赛道长度583米，旗门数28个，其中回转门26个。

下午，率先展开的是男子1/8淘汰赛，入围8强的选手包括：马斯特纳克（斯洛文尼亚）、克维亚特科夫斯基（波兰）、维奇·维尔德（ROC）、李相昊（韩国）、本亚明·卡尔（奥地利）、亚历山大·派尔（奥地利）、罗兰·费施纳勒（意大利）、普罗梅格尔（奥地利）

在男子1/4决赛中，马斯特纳克（斯洛文尼亚）战胜了克维亚特科夫斯基（波兰），维奇·维尔德（ROC）淘汰了强大的对手李相昊（韩国），本亚明·卡尔（奥地利）不敌同胞亚历山大·派尔，罗兰·费施纳勒（意大利）淘汰了普罗梅格尔（奥地利）。

随后，通过半决赛的对决，斯洛文尼亚选手马斯特纳克战胜ROC运动员维奇·维尔德，奥地利本亚明·卡尔击败了意大利选手罗兰·费施纳勒，获胜的两人将争夺金牌。

在小决赛（铜牌争夺战）中，ROC运动员维奇·维尔德战胜了意大利选手罗兰·费施纳勒，收获宝贵的铜牌。在最后的金牌决赛中，斯洛文尼亚选手马斯特纳克在领先的情况下错过一个旗门，痛失好局，最终奥地利选手本亚明·卡尔率先通过终点，收获了这枚金牌。此前，这位奥地利人在2010年温哥华冬奥会获得银牌，2018年平昌冬奥会收获了铜牌，这次终于实现了金牌梦想。斯洛文尼亚选手马斯特纳克收获了银牌。