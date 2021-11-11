回顾过去：人口最少的奥运冠军国度——列支敦士登

历史上有超过200个国家和地区的运动员参加过奥运会，其中有些国家声名远扬，有些国家则鲜为人知。有些国家国土面积广阔，有些国家的国土面积甚至小于你我所居住的城市。

在今夏结束的2020年东京奥运会上，百慕大和和圣马力诺在奥运历史上留下了自己的光辉一笔。

百慕大的国土面积只有大约53平方公里，人口总数为65000人。东京奥运会见证了百慕大首位奥运冠军的诞生，弗洛拉·达菲斩获女子铁人三项冠军。在她之前，卡莱伦斯·希尔曾经在1976年蒙特利尔奥运会上斩获重量级拳击冠军。

圣马力诺在2020年东京奥运会上同样经历了荣耀时刻，成为赢得夏奥会奖牌的国家和地区当中人口最少的国家，这个被意大利环绕的欧洲小国人口只有35000人。圣马力诺运动员在东京赢得了混合多向飞碟射击银牌和女子多向飞碟射击铜牌以及摔跤铜牌。

所有赢得奥运金牌的国家和地区当中，人口最少的国家当属列支敦士登。汉妮·文策尔在1980年普莱西德湖冬奥会上赢得了高山滑雪项目金牌。

一起了解列支敦士登的奥运金牌故事。

列支敦士登高山滑雪名将汉妮·文策尔、安德雷斯·文策尔以及佩特拉·文策尔

汉妮·文策尔的运动生涯

汉妮·文策尔出生于当时的西德，1岁时和家人一起移居人口不足40000人的列支敦士登。在该国驾车，30分钟即可贯穿全国。从小，她就和弟弟安德雷斯以及妹妹佩德拉一样，对于高山滑雪产生了极大兴趣。

1974年圣莫里茨世锦赛上表现强势，斩获1枚回转金牌（当是赢得世锦赛金牌最年轻的运动员）和1枚全能银牌的文策尔最终获得了列支敦士登国籍。

这样，她就获得了代表列支敦士登参加1976年因斯布鲁克冬奥会的资格，那届赛事上她斩获1枚铜牌。1978年，她勇夺世界杯年度总冠军。

生涯最佳赛季

经历几个赛季的高光表现后，1980年普莱西德湖冬奥会时，文策尔已经被外界公认为夺冠热门。那届赛事中，她参加的第一个项目是滑降，最终斩获银牌。四天后的大回转比赛中，她摘得金牌创造历史，令列支敦士登成为奥运历史上赢得金牌国家和地区当中，人口最少的国家。

文策尔在接受Olympics.com采访时说道：“那是我生涯当中最大的成功。”

48小时之后，她在那届冬奥会最后一个高山滑雪项目——回转的比赛中再夺金牌。她的成就不仅让列支敦士登这个小国成为当时世界热议的国家，同时也给当时现场的观众带来了一些“困惑”。因为列支敦士登的国歌《God Save the Queen》和英国国歌相同。在当时人们的印象中，该旋律和英国国歌是划等号的。

文策尔在2009年荣获公平竞赛奖时说过：“对于列支敦士登而言，在那届美国举行的冬奥会上赢得多枚奖牌的经历太特别了。”

文策尔家族

列支敦士登的10枚奥运奖牌全部出自冬奥会。其中7枚由文策尔家族成员贡献。除汉妮外，安德雷斯·文策尔在1980年普莱西德湖冬奥会上赢得了1枚银牌，之后在1984年萨拉热窝冬奥会上贡献了1枚铜牌，两枚奖牌全部出自大回转项目。

汉妮·文策尔后来嫁给了1981年世界杯滑降总冠军得主、奥地利滑雪运动员哈蒂·维拉瑟，二人育有一女，名叫蒂娜·维拉瑟。2018年平昌冬奥会上，蒂娜赢得了列支敦士登历史上的第10枚奥运奖牌、文策尔家族的第7枚。她在高山滑雪超级大回转项目上收获铜牌。

列支敦士登另外三枚非文策尔家族贡献的奥运奖牌出自维利·弗洛梅尔特（1976年因斯布鲁克冬奥会回转铜牌）和保罗·弗洛梅尔特（1988年卡尔加里冬奥会回转铜牌）兄弟以及乌尔苏拉·康策特，后者在1984年萨拉热窝冬奥会上赢得了回转铜牌。

汉娜·文策尔的女儿蒂娜·维拉瑟在2018年平昌冬奥会上赢得女子超级大回转铜牌 照片出自： 2018 Getty Images

关于汉妮·文策尔

汉妮于1984年退役，生涯共赢得4枚奥运奖牌（包括2枚金牌）、4枚世锦赛金牌以及33个世界杯分站赛冠军。

毫无疑问，如此成就让她足以跻身高山滑雪最伟大选手之列。同时，她也是列支敦士登这个国家产出的体坛巨星之一。