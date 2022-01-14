金伯莉·博斯和马廷斯·杜库尔斯加冕本赛季钢架雪车总冠军

精彩的2021/2022钢架雪车赛季迎来收官之战，荷兰名将金伯莉·博斯在圣莫里茨收获分站赛亚军之后坐稳了赛季总积分榜第一的宝座。

本站赛事开始之前，博斯心中已经清楚的知道，只要自己本站排名进入前八就能够确保摘得总冠军桂冠。尽管如此，她在比赛中丝毫没有松懈，最终以0.06秒的劣势位居冠军亚克琳·娜拉科特之后，收获一枚银牌，加冕总冠军。

这是博斯生涯中首夺该荣誉，同时也是钢架雪车历史上首位斩获该荣誉的荷兰运动员。

本赛季钢架雪车世界杯共包括8站赛事，博斯在其中6站赛事都登上了领奖台，斩获2金3银1铜。

距离2022年北京冬奥会开幕还有三周时间，夺得赛季总冠军的博斯已经成为冬奥会冠军的热门人选。届时，将和她展开激烈争夺的选手包括奥地利名将珍妮·福洛克以及ROC选手艾莲娜·尼基蒂娜，她们分别位居本赛季世界杯总积分榜的二、三位。

2021/22赛季女子钢架雪车世界杯总积分榜

金伯利·博斯，荷兰，1600分 珍妮·福洛克，奥地利，1481分 艾莲娜·尼基蒂娜，ROC，1458分

男子组方面，马廷斯·杜库尔斯在收官战夺冠后斩获个人生涯第11个世界杯年度总冠军。

拉脱维亚巨星在圣莫里茨的两次滑行表现极佳，最终以2分14秒39的成绩，领先第二名亚历山大·加斯纳0.45秒夺冠。克里斯托弗·格罗特尔收获铜牌。

最终的赛季总排名方面，杜库尔斯、阿克塞尔·荣克以及格罗特尔分列前三位。

2021/22赛季男子钢架雪车世界杯总积分榜