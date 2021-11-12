2021/2022赛季ISBF钢架雪车世界杯前瞻

10月25-26日，在中国延庆刚刚成功举办了奥运测试赛，运动员体验了2022年北京冬奥会的新赛道。

11月19日，在奥地利因斯布鲁克将拉开2021/2022赛季钢架雪车世界杯的帷幕。而世界杯赛事的决赛将于北京冬奥开赛前两周，在瑞士圣莫里茨打响。

奥运卫冕冠军韩国人尹诚彬将以最佳状态迎接来自德国队选手以及拉脱维亚传奇马丁斯·杜克斯的挑战。

在女子方面，英国选手劳拉·迪斯将肩负全英的希望，去捍卫他们在钢架雪车的传奇地位。和尹诚彬一样，迪斯将面对德国队和奥地利人珍妮·弗洛克的挑战，后者是世界杯总冠军得主。

德国女队高手如云

在艾米·威廉姆斯获得了2010年温哥华冬奥会的金牌、莉兹·雅诺德获得索契和平昌冬奥金牌之后，英国队希望能继续斩获女子钢架雪车金牌。因为奥运卫冕冠军已经退役，现在她们的希望都寄托在平昌奥运铜牌得主劳拉·迪斯身上，后者在上届世锦赛的成绩是第四名。

想要延续英国对于奥运金牌的垄断，迪斯需要面对来自德国名将蒂娜·赫尔曼的竞争，后者是2021年世锦赛女子个人项目和混合团体项目的双料冠军，而德国队的雅奎琳·罗林是平昌冬奥的银牌得主，汉娜·奈西是2021年青年世锦赛的冠军，高手众多。在近期延庆的测试赛上，赫尔曼、奈西和罗林分别获得了第一名、第二名和和第四名的成绩。她们用这样的方式在世界杯赛季和冬奥会开赛前向外界发出强烈信号。

测试赛的第三名获得者是来自俄罗斯雪车协会的埃莲娜·尼基蒂娜，她曾是索契冬奥会的铜牌得主，同样实力不俗。2019年，她夺得了世界杯总冠军，在2021年世锦赛上获得了铜牌。

值得关注的运动员还有雅尼娜·福洛克，奥地利人在2021年获得了她第二个世界杯总冠军头衔。上赛季，福洛克在所参赛的世界杯分站赛中都登上了领奖台，并获得3枚金牌。

马丁斯·杜克尔斯挑战第11个男子水晶球奖

北京冬奥临近，男子钢架雪车最大的悬念就是尹诚彬能否卫冕。韩国人在上届冬奥会上获得金牌，成为韩国首位非短道速滑项目的冬奥金牌得主。头戴“钢铁侠”样式头盔的尹诚彬被粉丝们疯狂地称为“皇帝”，他在新赛季每天训练5-6小时，希望在北京冬奥上达到最佳状态。在接受olympics.com专访时，他表示，“冬奥会很重要，本届冬奥的目标就是不留遗憾地尽情享受比赛。”

但是，也请注意德国队，因为他们的目标是结束尹诚彬的历史性奥运双冠征程。

德国队拥有新科世锦赛冠军克里斯多福·格罗特，上赛季世界杯银牌、世锦赛铜牌得主亚历山大·伽斯纳和世锦赛亚军艾克索·容克这样的豪华阵容，他们无疑将为世界杯和奥运会的冠军而战。

如果说哪个国家和运动员能成为本赛季的黑马，那一定是拉脱维亚的杜克尔斯兄弟，马丁斯和托马斯曾双双登上世界杯总决赛的领奖台。哥哥马丁斯早已被认为是这个项目最伟大的冠军运动员，从2010到2021年，他赢得了10个大水晶球奖、6个世锦赛冠军和两枚奥运银牌。本赛季，他将继续向世界杯总冠军发起挑战，同时也将追求他唯一或缺的荣誉——冬奥金牌。

2021/2022钢架雪车世界杯赛程

2021年11月19日-因斯布鲁克（奥地利）

2021年11月26日-因斯布鲁克（奥地利）

2021年12月3日-阿尔滕堡（德国）

2021年12月10日-温特伯格（德国）

2021年12月17日-阿尔滕堡（德国）

2021年12月31日-西格达（拉脱维亚）

2022年1月7日-温特伯格（德国）

2022年1月14日-圣莫里茨（瑞士）

2022年北京冬奥会

在2022年北京冬奥会上，50名运动员将在男子和女子的比赛中展开竞争。

比赛将在延庆的国家雪车雪橇中心举行。

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2022年北京冬奥赛程

2022年2月10日（当地时间）

9:30-10:24男子预赛1

11:00-11:55男子预赛2

2022年2月11日

9:30-10:24女子预赛1

11:00-11:55女子预赛2

20:20-21:14男子预赛3

21:55-22:40男子预赛4

2022年2月12日

20:20-21:14女子预赛3

21:55-22:40女子预赛4

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