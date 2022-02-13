凯莉·西尔达鲁：谷爱凌北京冬奥会冲三金路上的最大对手

2022年北京冬奥会是爱沙尼亚的19岁小将凯莉·西尔达鲁的第一次奥运之旅，她是为数不多的有能力阻击谷爱凌收获北京冬奥会第二金的运动员。此前，该国只有越野滑雪运动员安德鲁斯·维尔帕鲁和克里斯蒂娜·斯米古恩分别在2002年盐湖城冬奥会和2006年都灵冬奥会上赢得过金牌。

在接受Olympics.com采访时，西尔达鲁表示：“我出生以来，爱沙尼亚一直没有出现能在冬奥会上夺金的运动员，我不太清楚这意味着什么，我的父母和年龄更大一些的爱沙尼亚人应该比我更能理解我现在所做事情的重要性。”

2020年洛桑冬青奥会冠军

某种程度上讲，这并不是西尔达鲁第一次参加奥林匹克赛事。因为在2020年，她在瑞士洛桑举行的冬青奥会上获得了坡面障碍技巧赛的金牌，当时她才17岁。当年那场奖牌争夺中，谷爱凌正是败给了这位爱沙尼亚人，最终收获银牌。

西尔达鲁年少成名，早在2016年就已经在阿斯彭的坡面障碍技巧赛中大放异彩，成为世界极限运动会史上最年轻的金牌得主。这为西尔达鲁开启了胜利之门，随后她在2016年至2022年间赢得了6枚世界极限运动会坡面障碍技巧金牌以及4枚Dew Tour巡回赛该项目金牌。因膝盖受伤错过了2018年冬奥会后，她在2019年赢得了世锦赛该项目的冠军。

虽然她也参加U型场地技巧和大跳台的比赛，但她最擅长的项目还是坡面障碍技巧。在谈到这一将滑雪、跳跃、技巧集于一身的运动项目是，西尔达鲁表示：“我最喜欢坡面障碍技巧，因为这是我从事时间最长的项目，而且我觉得它更有趣。”

偏爱坡面障碍技巧

“U型场地好像就是在做一件事，大跳台也只是一次跳跃，但在坡面障碍中，你可以做很多不同的动作，我认为这真的很酷，很刺激。”擅长各种方向旋转、正向。逆向滑行均可的西尔达鲁解释道。

在2022年北京奥运会上，西尔达鲁有机会阻止谷爱凌成为首位在一届冬奥会上赢得三枚金牌的运动员。谷爱凌技巧出众，这帮助她为中国赢得了大跳台比赛的首枚冬奥会金牌。而西尔达鲁是一个创意十足的选手，她擅长在大滑行中展示出人意料且无与伦比的技巧。

“我更喜欢滑行部分，而不太喜欢跳跃，”西尔达鲁说，“我的意思是，如果我必须在滑行和跳跃中作选择，我肯定会选择滑行。可能因为我在爱沙尼亚做了很多滑行练习，我感觉很好。”

坡面障碍技术对运动员的要求比较全面，包括滑行和跳台。正如美国名将、北京冬奥会大跳台银牌得主科尔比·史蒂文森所说：“你必须具备流畅性、创造力、舒展度，要求很全面，要方方面面做到完美。”

赛前，谷爱凌一直是坡面障碍技巧项目的夺金最大热门，但西尔达鲁正低调地向同一个目标前进。

期待冬奥奖牌

如今的西尔达鲁已经不再是比赛中最年轻的运动员，在2018年经历了前交叉韧带伤病后，她休战了整整一年。在本赛季FIS世界杯的坡面障碍技巧三站赛事中，西尔达鲁两次夺冠，另外一站比赛的获胜者是法国选手泰斯·勒德（北京冬奥会大跳台比赛中不敌谷爱凌收获银牌）。谷爱凌收获了一个亚军。

考虑到西尔达鲁去年刚刚手腕骨折，滑行中无法使用滑雪杖，能够取得如此成绩实属难得。

现在，西尔达鲁距离爱沙尼亚16年来的冬奥会首金只有一步之遥。“我非常高兴能在这里参加冬奥运，我现在身体健康，”西尔达鲁表示，“所以，是的，我现在就是这样，”她耸耸肩，“在这里赢得冬奥会奖牌，对我来说意义重大。”