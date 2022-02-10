克洛伊·金谈“不真实”的北京冬奥会卫冕

2022年北京冬奥会上成为历史上第一位蝉联冬奥单板冠军的女子选手后，美国名将克洛伊·金激动的一时语塞，她表示：“让我缓一下，我现在回答不了问题。”

稍作调整后，克洛伊说道：“这感觉太不真实了，能够代表我的国家来到这里参赛我感到非常荣幸。过去四年，我非常努力，为的就是能够重返冬奥会，再来一次。”

“我为自己感到自豪，感谢所有支持我的人，即使在我为了学业短暂告别赛场时依然对我不离不弃，这对我来说意义太大了！”

我真心觉得，如果没有大家的支持，我不可能再次夺金。我今天表现非常好。

克洛伊·金：我对于接下来的一切都很期待

平昌冬奥会夺金时，克洛伊成为冬奥历史上最年轻的女子单板冠军得主，当时仅17岁。

谈到接下来的打算时，克洛伊表示：我期待能够回家见到我的家人、狗狗以及我的男朋友。对于未来的一切我都很期待。家人每天给我发信息，很遗憾他们无法跟我一起来到这里，但是我们能够感受到他们在万里之外满满的爱。”

夺冠后的克洛伊·金也不忘呼吁人们对于男子组比赛的关注，她说道：“男子选手比赛。大家记得关注男子组比赛哦。他们的表现一定会令大家感到震撼。”

哪里可以重温克洛伊·金北京冬奥会精彩表现

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